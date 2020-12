Die Online-Akademie Jonglieren bietet Geschenk-Gutschein(e) für Last-Minute-Geschenk-Suchende

Während der Corona-Zeit ist von Stephan Ehlers ( www.Stephan-Ehlers.de ) die Online-Akademie Jonglieren entwickelt, produziert und ins Web umgesetzt worden. Aktuell sind über 270 Produkte sowie einfache, mittelschwere und schwere Tricks mit 1, 2 und 3 Bällen mit mehr als 30 GB Videomaterial abrufbar. Es ist damit Deutschlands größtes Lern-Portal für Jonglier-Anfänger und Fortgeschrittene. Es gibt insgesamt zehn Kategorieren. Für eine leichte Navigation durch das große Angebot helfen die FAQ-Videos oder diese Navigationshiife (PDF): http://www.jonglierschule.de/... Das Jonglieren ist wirksames Gehirntraining, fördert den Stressabbau und macht viel Spaß. In der Online-Akademie Jonglieren findet man u.a. 34 Video-Tutorials des Jonglier-Lernsystems REHORULI®, mit dessen Hilfe man Schritt für Schritt die Dreiball-Jonglage erlernen kann. Alle Übungen für das Erlernen des Jonglieren mitz 3 Bällen sind KOSTENFREI! Wer bereits 3 Bälle jonglieren kann, wird ebenfalls in der Online-Akademie Jonglieren fündig. Man hat die Wahl zwischen 20 mittelschweren oder 20 schweren Übungen mit 2 Bällen oder versucht neue 3-Ball-Tricks zu erlernen. In der Online -Akademie Jonglieren fndet man über 50 einfache, mittelschwere und schwere 3-Ball-Tricks.Die Webadresse lautet: http://www.Online-Akademie-Jonglieren.de