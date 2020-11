3 Bälle jonglieren lernen! - Wenn nicht jetzt, wann dann?

Das einzige an Voraussetzungen sind das Mindestalter (10 Jahre) und drei Jonglierbälle sowie ein Smartphone/Tablet mit W-LAN!

sowie ein Smartphone/Tablet mit W-LAN! Man kann selbst Jonglierbälle herstellen u.a. mit Luftballons und Leinsamen! Ein großer Familienspaß für alle (Kinder, Eltern, Großeltern). Wie das "Jonglierbälle-selbst-herstellen" funktioniert, zeigen diese Videos:

>> 10-Min.-Video 2-Min.-Video

Während der Corona-Zeit bietet die Jonglierschule München immer am 3. eines Monats einen kostenfreien Online-Jonglierkurs. Frei nach dem Motto: 3 Bälle, am 3. des Monats! Am Donnerstag, den 3. Dezember 2020 ist es wieder soweit. Kinder (ab 10 Jahre) und Erwachsene erhalten kostenfrei die Gelegenheit, von Deutschlands erfolgreichstem Jongliertrainer in die Kunst der 3-Ball-Jonglage eingewiesen zu werden. Der Veranstalter versichert: "In diesem Kurs werden absolute Anfänger in verblüffend kurzer Zeit das Grundmuster der Dreiball-Jonglage erlernen. Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich und ja, es ist völlig kostenfrei!"- Ort: Smartphone oder TabletHier geht's zur Anmeldung:Das Schöne beim Jonglieren-Lernen ist, dass man vollkommen fokussiert ist und alles andere ausblendet. Dadurch werden auch belastende Gedankengänge (Corona etc.) unterbrochen. Sicher werden dadurch die Probleme nicht verschwinden, aber es kann sich die eigene Haltung dazu verändern. Jonglieren ist außerdem hoch wirksames Gehirntraining. Ideal fürund, weil Jonglieren dieundfördert. Bestens fürund, weil Wurf- und Fangübungen mit 1 oder 2 Bällen u.a.Dieser Kurs ist für alle Kinder und Erwachsene, die (noch) nicht drei Bälle jonglieren können. Das Mindestalter sollte allerdings mindestens 10 Jahre betragen!Hier geht's zur Anmeldung:Ein Online-Jonglier-Event ist eine originelle Idee für eine Kick-Off-Veranstaltung, Frische-Kick zu einer laufenden Online-Tagung oder Online-Weihnachtsfeier. Damit sagen Firmen Danke zu Ihren Mitarbeitern und/oder Geschäftspartnern für das Corona-Jahr und senden neue Signale für Energie, Motivation, Optimismus und Selbstvertrauen. Das Jonglieren-Lernen fordert (unbewusst) die Auseinandersetzung mit sich selbst und fördert die Resilienzfähigkeit. Außerdem entwickelt man über das Jonglieren-Jonglieren Zutrauen im Umgang mit schwierigen Situationen. So ein Online-Jonglier-Event weckt neue, natürliche Energien, die auch in den folgenden Monaten dringend benötigt werden. Von jedem Einzelnen. Die mit den Jonglierbällen mitgelieferte Jonglier-Anleitung und die kostenfreie Jonglier-LernApp ermöglichen jedem Teilnehmer auch hinterher weiter „am Ball zu bleiben“. Weitere Info:Stephan Ehlers ist Erfinder des Jonglier-Lernsystems REHORULI, das im Buchhandel in zehn Sprachen erhältlich ist. Ein Redakteur bezeichnete ihn mal als “Königspublizist im Bereich Jonglieren”. Das liegt daran, dass bei35 der 50 angezeigten Titel bei “Jonglieren lernen” alle von Stephan Ehlers sind. Sein Buch “ Jonglieren lernen mit Erfolgsgarantie ” ist weltweit das einzige Jonglier-Lernbuch mit einer.und ist in deutsch, englisch und italienisch erhältlich. Wem es mit diesem Buch nicht gelingt, drei Bälle werfen und fangen zu lernen, kann man das Buch an den Autor zurücksenden und bekommt sein Geld zu 100% zurückerstattet. Das Jonglier-Lernsystems REHORULIistbeiund im AppStore erhältlich... u.a. mit 34 Video-Tutorials.