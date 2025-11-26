3,5 Stunden Zukunft für Ihre Personalentwicklung

Das Event findet jeweils in hochwertigen H-Hotel-Standorten statt, die für Professionalität, gute Erreichbarkeit und moderne Räumlichkeiten stehen. Zwischen 18:00 und 21:30 Uhr erleben Sie ein dichtes, abwechslungsreiches Abendprogramm, das sich ideal in den geschäftlichen Kalender integrieren lässt.
- 14.04.2026 in München
- 19.05.2026 in Wiesbaden-Niedernhausen
- 23.06.2026 in Stuttgart-Herrenberg
- 09.07.2026 in Leipzig
- 20.08.2026 in Hamburg
- 29.08.2026 in Köln-Hürth
- 27.10.2026 in Berlin
- 26.11.2026 in Hannover
Ihre Investition?
12 Euro pro Person – inklusive Getränke! Ein niedrigschwelliger Preis mit hohem Mehrwert.
Die GSA-Inspirationstour ist ideal für Führungskräfte, HR-Verantwortliche, Entscheider:innen und Teams, die neue Impulse suchen, Weiterbildungsangebote sondieren oder Inspiration für kommende Projekte sammeln möchten. Gleichzeitig bietet der Abend die Möglichkeit, gezielt mit hochqualifizierten Trainer:innen, Coaches und Speaker:innen aus Ihrer Region ins Gespräch zu kommen – unkompliziert, persönlich und direkt anwendbar auf Ihre aktuellen Herausforderungen.
Ein Abend. Sechs starke Impulse. Und wertvolle Kontakte, die Sie persönlich und/oder Ihre Organisation wirklich weiterbringen.
Weitere Infos und Tickets gibt‘s bei https://Tour.GSA-Regionalgruppe.de
Wer GSA-Mitglied ist und als Redner:in dabei sein möchte, schaut hier vorbei:
https://Tour-Bewerbung.GSA-Regionalgruppe.de