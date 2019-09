Kakaoanbau ohne Entwaldung

Das Forum Nachhaltiger Kakao nutzt die internationale Fachmesse für Nahrungsmittel und Getränke - Anuga - in Köln für eine Podiumsveranstaltung. Eine internationale Expertenrunde mit Vertreterinnen und Vertretern aus Umweltorganisationen, der deutschen Kakaowirtschaft, der Bundesregierung, dem EU-Parlament und dem ivorischen Forstministerium diskutiert in der öffentlichen Veranstaltung am 07. Oktober 2019 die Frage: Entwaldungsfreie Lieferketten – Wie lassen sich Kakaoanbau und Walderhalt vereinbaren?Das Forum Nachhaltiger Kakao engagiert sich über das Projekt PRO-PLANTEURS im Südosten der Côte d'Ivoire für bessere Lebensbedingungen von 20.000 Kakaobauernfamilien und den Erhalt der natürlichen Ressourcen vor Ort. Beispiele aus der Praxis werden die Podiumsdiskussion abrunden.Das Programm der Veranstaltung finden Sie hier Termin: Montag, den 07.10.2019, 11:00 – 13:00 UhrOrt: Köln, Koelnmesse, Congress Centrum Ost, Konferenzraum 3-5Hinweis: Teilnahme nur mit gültiger Eintrittskarte zur Messe möglich.Weitere Informationen zum Thema siehe Videoclip hier