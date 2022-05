Jetzt nominieren: „Tutor des Jahres“ gesucht

„Wir wissen, dass Fernstudierende Großartiges leisten“, sagt Mirco Fretter, Präsident des Bundesverbandes der Fernstudienanbieter. „Ausschlaggebend für ihren Erfolg sind jedoch nicht nur die eigene Motivation und gut aufbereitete Lerneinheiten, sondern auch eine zuverlässige, kompetente und kontinuierliche Lernbegleitung durch den Tutor.“ Um das Engagement dieser Berufsgruppe sichtbar zu machen, hat der Verband vor einigen Jahren den Preis für den „Tutor des Jahres“ ins Leben gerufen.Tutoren sind nicht nur diejenigen, die Prüfungen benoten, sondern die, die Fernstudierenden als Lernbegleiter über die gesamte Studiendauer zur Verfügung stehen. Ihre Arbeit und ihr Engagement kann mitunter entscheidend für den Weiterbildungserfolg des Lernenden sein. „Mit dem Studienpreis in der Kategorie ,Tutor des Jahres‘ geben wir Fernstudierenden und Absolventen die Möglichkeit, danke zu sagen und besonders auszeichnungswürdige Leistungen von Tutorinnen und Tutoren in den Fokus zu rücken“, erklärt Fretter. Daher können Deutschlands beliebteste Lernbegleiter aus Fernunterricht und Fernstudium ab sofort wieder für die Auszeichnung nominiert werden!Nominierungen sind bis zum 22. Juni 2022 ausschließlich hier möglich: Tutor des Jahres 2023 - Nominierung (fernstudiumcheck.de) In einem großen Onlinevoting stellen sich ab dem 24. August 2022 alle Nominierten der Wahl.Alle Informationen zum „Tutor des Jahres“, die Teilnahmebedingungen und Wahlkriterien finden Sie auf https://www.fernstudiumcheck.de/tutor-des-jahres-2023 Alle Informationen zum Studienpreis finden Sie auf: www.studienpreis.org