Mit dem Rollstuhl auf das Trampolin und den Spaß genießen

Ein großes Trampolin im Garten und beim Springen die Freiheit genießen. Das ist für viele Kinder das Beste was es gibt. Kindern mit Handicap oder im Rollstuhl bleibt diese Freude oft verwehrt. Auf dem Spielplatz sitzen sie daneben und schauen zu wie andere sich freuen. Dank der Spende von 20.000 Euro dürfen die Kinder der FortSchritt Konduktiv Heilpädagogischen Tagesstätte München, am Mariahilfplatz im Sommer endlich auch Trampolin-Springen.Alexander Becker, Planning Manager E-Commerce des deutschen Kosmetik-Unternehmens Asambeauty, überreichte den hohen Spendenbetrag bei strahlendem Sonnenschein. „Wir sind sehr dankbar für diese großartige Unterstützung und die Partnerschaft. Zur Asambeauty GmbH besteht seit längerem ein enger, persönlicher Kontakt, welchen wir sehr schätzen“, freut sich Tatijana von Quadt, Geschäftsführerin des Trägers der Heilpädagogischen Tagesstätte FortSchritt-Konduktives Förderzentrum gGmbH. Neben dem besonderen Trampolin fließt die Spende in die Umgestaltung des Spielgartens der Heilpädagogischen Tagesstätte. Da der Garten durch hohe, alte Bäume beschattet wird, können sich die Kinder auch an heißen Sommertagen herrlich im Freien aufhalten. Allerdings lässt der Schatten das Gras nur spärlich sprießen. Der Platz soll daher mit weichen Matten ausgelegt werden. „Die gesamte Bausituation im engen Innenhof ist eher schwierig, was die Kosten in die Höhe treibt. Die Finanzspritze kommt daher mehr als rechtzeitig“, sagt von Quadt.Und was ist, wenn von der Spende noch was übrigbleibt? „Dies wird nicht der Fall sein“, betont Einrichtungsleiter Arkadiusz Wojtalik. „Jeden Euro, der nicht in den Garten fließt, nutzen wir für den barrierefreien Umbau des bestehenden Bades im 1. Stock. Unsere kleineren Kinder kommen beispielsweise nicht an die Waschbecken, weil diese zu hoch hängen. Zudem schränkt die beengte Situation im Altbau die Selbstständigkeit unserer Kinder und Jugendlichen mit Handicap stark ein. Das ist kontraproduktiv, da wir ihnen in unserer Einrichtung täglich beibringen wie sie mit größtmöglicher Selbstständigkeit selbstbestimmt leben können. Deshalb ist es uns ein großes Anliegen, die baulichen Barrieren abzuschaffen.“Aufgrund der stetig steigenden Preise im Bausektor werden weitere Spenden für die Heilpädagogische Tagesstätte dringend benötigt. Wer helfen möchte, findet Infos und Kontaktdaten hier: https://www.fortschritt-bayern.de/spenden Die FortSchritt-Konduktiv Heilpädagogische Tagesstätte München fördert Kinder und Jugendliche mit einfachen und mehrfachen körperlichen Behinderungen wie Zerebralparese sowie Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen. Die Heilpädagogische Tagesstätte arbeitet mit der ganzheitlichen Konduktiven Pädagogik und Rehabilitation des ungarischen Arztes András Petö. Diese verbindet Disziplinen wie Physio-, Ergo-, Logotherapie, Sozial- und Psychotherapie, Pädagogik zu einem individuellen Unterstützungsprogramm für die Betroffenen. Ziel ist es, dass alle Menschen mit ihrer Behinderung ein selbstbestimmtes Leben führen können. Dabei sollen sie so wenig wie individuell möglich auf Hilfe und Unterstützung zugreifen müssen.