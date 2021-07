Sollen wir uns wirklich wünschen, dass die Zinsen steigen?

Steigende Zinsen haben negative Auswirkungen für die Staaten, die für die inzwischen stark angestiegenen Schulden mehr bezahlen müssten.

Steigende Zinsen führen zu beträchtlichen Verlusten bei Banken, Versicherungen etc., die viele „alte“ niedrig verzinste Papiere in ihren Bilanzen haben.

Steigende Zinsen könnten Banken in Gefahr bringen, wenn diese aus noch laufenden vergebenen Krediten weniger Einnahmen erzielen, als sie dann den Sparer: innen für deren Konto- und Tagesgeldanlagen zahlen müssten. (Problem der nicht fristenkongruenten Refinanzierung, welches schon 2008 zur Bankenkrise beigetragen hatte)

Steigende Zinsen können Aktienkurse einbrechen lassen. Zum einen würden Investoren damit rechnen, dass Unternehmen sich durch die zunehmende Zinslast weniger profitabel entwickeln. Dann würden Aktien abverkauft werden und die Kurse sinken. Unabhängig davon würde auch eine Umschichtung von Aktien in festverzinsliche Wertpapiere die Kurse der Aktien sinken lassen.

Zu dieser Frage hier eine Vorabveröffentlichung aus dem NEWSLETTER-MAGAZIN, welches Anfang nächster Woche erscheint:"Steigende Zinsen hätten für Sie natürlich den Vorteil, dass Sie wieder etwas mehr Geld in einfach verständlich und sichere Geldanlagen, wie Tages- und Festgelder, anlegen könnten. Allerdings würden steigende Zinsen für Staaten, Banken, Versicherungen und Versorgungswerke deutliche Nachteile haben.Zweifellos können zu schnell steigende Zinsen damit beträchtliche Krisen auslösen. Dies ist übrigens auch ein wesentlicher Grund dafür, dass nahezu alle Zentralbanken der Welt immer wieder Massnahmen treffen, um das Zinsniveau niedrig zu halten und dafür eine höhere Inflationsrate in Kauf nehmen."Wie Sie sich in dieser Situation richtig verhalten können, wird im NEWSLETTER-MAGAZIN beschrieben. Kostenfrei abonnieren können Sie den Newsletter hier