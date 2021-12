kurze Dauer 45 Minuten (Speed)

interkativ, wenn Sie es wünschen. Sie können persönlich oder im Chat Ihre Fragen stellen (Dating)

Teilnehmerzahl jeweils auf 15 Personen begrenzt

Konzentration auf für Sie als Privatperson wesentliche Aspekte

Sie lernen einige Überlegungen und Fakten kennen, die in den Medien selten oder nie thematisiert werden

absolut unverbindlich. Wir bleiben nur dann mit Ihnen für weitere Fragen in Kontakt, wenn Sie dies wünschen.

kostenfrei

Immobilie als Geldanlage

Altersversorgung: Richtige Planung und erfolgreiche Umsetzung

Wie Geld anlegen? ETF & Co

Nachhaltige Geldanlagen – grün, sozial und ethisch korrekt

Ruhestandsplanung

Mehr Erfolg mit den eigenen Finanzen haben, wer will das nicht? Private Finanzen Speed Dating Webinare bieten die Grundlage für erfolgreiche Finanzentscheidungen. Die Teilnehmer:innen erhalten hiermit schnell und effektiv den so wichtigen Durchblick für alle wichtigen Finanzfragen, sei es zum Aufbau der Altersversorgung, zu den unterschiedlichen Möglichkeiten von Geldanlagen oder zum Immobilienerwerb. Gleich zu Beginn des neuen Jahres können Sie ganz einfach mit der Optimierung Ihrer Finanzen starten, ohne zu viel Zeit investieren zu müssen. Und das alles kostenlos und ohne jede Verpflichtung. Das Konzept und die Termine stellen wir Ihnen hier vor.Ursprünglich stellt Speed Dating eine Ende der 90-Jahre in den USA erfundene Methode dar, um Lebenspartner (oder auch vorübergehende Beziehungspartner) zu finden. Dieses Konzept wird zwischenzeitlich auch für viele andere Bereiche verwandt. Es gibt zum Beispiel Speed Datings der Industrie und Handelskammern zur Azubi-Suche, aber auch auf Fachmessen wird das Konzept der Speed Datings angewandt um schnell relevante Informationen zu gewinnen (1).Sie wechseln in unseren Webinaren natürlich nicht alle 5 Minuten Ihren Platz um einen neuen Ansprechpartner kennenzulerenen. Auch wie stark Sie sich mit Ihren persönlichen Fragen einbringen, ist einzig und allein Ihre Entscheidung. Und natürlich können Sie gegenüber anderen Teilnehmern anonym bleiben. Dennoch haben Sie alle anderen Vorteile eines Speed Dating. Die Merkmale unseres Webinar-Konzepts sind:Regelmässig an Dienstagen um 14 Uhr und an Donnerstagen um 18:30 bietet FORAIM im Wechsel Webinare zu den Themen an:Im Anschluss an die Webinare erhalten die Teilnehmer:innen die Webinar Unterlagen und weitere Informationen zu den jeweiligen Themen.FORAIM bietet seinen Kunden:innen zwar ein umfangreiches Angebot zur Lösung fast aller wirtschaftlichen Fragestellung und ist nicht ausschließlich an bestimmte Banken, Fondsanbieter und Versicherungsgesellschaften gebunden. Damit können Kunden:innen durch die Vermittlungstätigkeit von FORAIM (wahlweise auch auf Honorarbasis) nahezu alle Geldanlagen über FORAIM erledigen.Allerdings haben wir aufgrund jahrelanger Betreuung unserer Kunden:innen in deren unterschiedlichsten Lebensphasen immer wieder erfahren, dass eine erfolgreiche Planung der Finanzen nur auf Basis einer soliden Finanzplanung erfolgen kann. Entsprechend liegt ein Schwerpunkt der Private Finanzen Speed Datings auf Planungskonzepten. Dabei wird in den Webinaren aber auch aufgezeigt, welche Finanzprodukte zur Erreichung unterschiedlicher Ziele passen. Die Vermittlung von Finanzwissen kommt also nicht zu kurz(2).Wenn zu Ihren guten Vorsätzen zum Beginn des neuen Jahres auch eine Optimierung Ihrer Geldanlagen gehört, haben Sie die Möglichkeiten sich zu folgenden Termine anzumelden:[*]Dienstag, 11. Jan., 14 Uhr und Donnerstag, 13. Jan., 18:30 Uhr: Webinar zur Altersvorsorge > Mehr Informationen und Anmeldung [*]Dienstag, 18. Jan., 14 Uhr und Donnerstag, 20. Jan., 18:30 Uhr: Webinar ETF & Co > Mehr Informationen und Anmeldung [*]Dienstag, 25. Jan., 14 Uhr und Donnerstag, 28. Jan., 18:30 Uhr: Webinar Immobilie als Geldanlage > Mehr Informationen und Anmeldung [*]Dienstag, 1. Feb., 14 Uhr und Donnerstag, 3. Feb., 18:30 Uhr: Webinar Nachhaltige Geldanlagen > Mehr Informationen und Anmeldung [*]Dienstag, 8. Feb., 14 Uhr und Donnerstag, 10. Feb., 18:30 Uhr: Webinar Ruhestandsplanung > Mehr Informationen und Anmeldung Sollte eine Teilnahme zu diesen Termin nicht passen, schauen Sie einfach auf unsere Übersichtsseite Private Finanzen Speed Dating . Die vorgenannten Webinare werden das gesamte Jahr 2022 angeboten.(1) Mehr dazu zum Beispiel auf Wikepedia (2) Zum Thema Finanzwissen in Deutschland hat die Börsenzeitung am 13.10.21 einen guten Überblicksartikel geschrieben: Finanzielle Allgemeinbildung – Den Weg vom Sparen zum Anlegen unterstützen