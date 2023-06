Krebs mit Krebs-Scan rechtzeitig entdecken – welche Versicherung zahlt?

Sind Sie besorgt über die Möglichkeit, an Krebs zu erkranken? Nun, Sie sind nicht allein und wollen Klarheit. Daher stellt sich die Frage: Wie kann Krebs mit einem Krebs-Scan frühzeitig entdeckt werden und welche Versicherung würde für eine solche Untersuchung aufkommen?In Deutschland werden jedes Jahr rund 500.000 Menschen mit dieser Krankheit konfrontiert. Ob in Ihrem Freundeskreis, Ihrer Familie oder am Arbeitsplatz – Krebserkrankungen scheinen überall präsent zu sein. Während eine gesunde Lebensweise einen gewissen Schutz bieten kann, sind Früherkennungsprogramme entscheidend, um Krebs rechtzeitig zu erkennen und behandeln zu können. Allerdings sind diese Programme nur für etwa 45% aller Krebsfälle geeignet. Die verbleibenden 55% werden von der Früherkennung nicht erfasst. Hier setzt Krebs-Scan an.Hier ist die gute Nachricht, dass die Hanse Merkur Versicherung eine innovative Methode zur Krebsfrüherkennung anbietet. Mit einem einfachen Bluttest, dem PanTum Detect®-Test, kann festgestellt werden, ob sich ein Tumor im Körper befinden könnte. Sollte das Ergebnis des Tests auf einen Tumor hinweisen, werden bildgebende Verfahren wie die Positronenemissionstomographie/Computertomographie (PET/CT) und die Magnetresonanztomographie (MRT) eingesetzt, um den Verdacht zu bestätigen und den genauen Ort des Tumors zu lokalisieren.Die Wirksamkeit dieser Methode wurde in einer Studie mit 5.064 validen Blutproben untersucht. Dabei wurden 151 Verdachtsfälle mit auffälligen PanTum Detect®-Ergebnissen mittels bildgebender Verfahren genauer untersucht. Bei 124 Probanden bestätigte sich der Verdacht (82%). Lediglich 27 Verdachtsfälle stellten sich als falsch-positiv heraus: In 18 Fällen handelte es sich um gutartige Tumore, während in 9 Fällen keine Anzeichen für eine Tumorerkrankung vorlagen.Die Hanse Merkur bietet nun die Zusatzversicherung Krebs-Scan an, die Ihnen die Möglichkeit gibt, diese innovative Methode zur Krebsfrüherkennung zu nutzen. Die Grundlage bildet der jährliche Bluttest PanTum Detect®, dessen Kosten von der Hanse Merkur im Rahmen der Zusatzversicherung übernommen werden.Sollte der Test auffällige Ergebnisse liefern, werden auch die Kosten für die bildgebenden Verfahren sowie eventuell notwendige weitere Leistungen wie Ein- oder Zweibettzimmer im Krankenhaus, Ersatz-Krankenhaustagegeld, Transportkosten, Kurkosten und Assistanceleistungen von der Versicherung getragen.Der monatliche Beitrag für diese Zusatzversicherung beträgt für alle Altersklassen von 18 bis 69 Jahren 19,83 € für die ersten 12 Monate und ab dem 13. Monat 27,50 € (ab dem 70. Geburtstag 45,30 €).Jeder Mensch geht unterschiedlich mit den potenziellen Bedrohungen für sein Leben um, und daher sollte jeder individuell entscheiden, ob dieser Vorsorgeweg sinnvoll ist. Es ist wichtig zu beachten, dass der Test keine hundertprozentige Sicherheit bietet und die getestete Person möglicherweise fälschlicherweise in Sicherheit wiegen kann. Andererseits kann ein falsch-positives Ergebnis das Leben vorübergehend auf den Kopf stellen.Bei der Antragstellung für die Versicherung sind auch Angaben zum Gesundheitszustand erforderlich. Dabei wird lediglich nach aktuellen und vergangenen Krebserkrankungen in den letzten 10 Jahren gefragt. Es ist jedoch zu beachten, dass es eine umfangreiche Liste medizinischer Gründe gibt, aus denen der Test nicht durchgeführt werden kann. Sollte aus medizinischen Gründen kein Test möglich sein, versichert die Hanse Merkur, dass die Auflösung der Versicherung ohne Kosten erfolgt.Für Privatversicherte gibt es einen weiteren Aspekt zu beachten: Wenn eine Krebserkrankung diagnostiziert wird, übernimmt die Hanse Merkur auch die Kosten für Wahlleistungen im Krankenhaus. Dies könnte jedoch eine Hürde darstellen, da einige private Krankenversicherer dies in bestimmten Tarifen untersagen. Daher wäre es ratsam, dies vor Vertragsabschluss mit der Privaten Krankenversicherung abzuklären und gegebenenfalls genehmigen zu lassen.Aktuell gibt es 67 Vertragsärzte für die Blutabnahme, also noch nicht in allen Regionen Deutschlands. Dafür gibt es in der Regel kurzfristig Termine und keine Wartezeiten.Die Hanse-Merkur betont ausdrücklich, dass der Krebs-Scan als Ergänzung zur konventionellen Früherkennung und Vorsorge zu betrachten ist und diese keinesfalls ersetzt.Hier haben Sie die Möglichkeit zum Online – Abschluss:Sie möchten erst einige Fragen klären. Rufen Sie uns an 040-3890439-0 und nutzen Sie weitere Kontaktmöglichkeiten.Hier: Alle Kontaktmöglichkeiten mit FORAIM FORAIM: Impressum