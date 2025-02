Mit nur 100 Euro monatlich zu 75.700 Euro – So gelingt der Vermögensaufbau

Ein Sparplan ermöglicht es, regelmäßig einen festen Betrag in Investmentfonds oder ETFs (Exchange Traded Funds) anzulegen. Bereits ab 50 Euro monatlich können Sparer von den Chancen der Kapitalmärkte profitieren.Der Vorteil eines Sparplans liegt in seiner Flexibilität. Die Sparrate kann angepasst, pausiert oder gestoppt werden. Zudem verteilt sich das Risiko, da die Investitionen auf verschiedene Zeitpunkte und Kurse gestreut werden. Dieser Effekt, bekannt als Cost-Average-Effekt, hilft dabei, Kursschwankungen auszugleichen.Im September 2003 begann jemand, jeden Monat 100 Euro zu investieren. Das Geld wurde in denangelegt, mit dem Ziel einer langfristigen Geldanlage.Nach 21 Jahren, im September 2023, hatte diese Person ein Depot von 75.700 Euro aufgebaut. Dabei betrug die eigene Einzahlung lediglich 25.300 Euro – der Rest entstand durch Rendite und Wertsteigerung. Die durchschnittliche Jahresrendite lag bei 10,38 %. Dies verdeutlicht, dass mit Geduld und regelmäßigem Investieren ein erhebliches Kapitalwachstum erzielt werden kann.ETFs sind Investmentfonds, die einen bestimmten Index, wie den MSCI World, nachbilden. Sie bieten eine breite Streuung über viele Unternehmen und Länder, was das Risiko minimiert. Zudem sind sie kostengünstig, da sie passiv verwaltet werden.Regelmäßiges Sparen, auch mit kleinen Beträgen, kann langfristig zu einem stabilen Vermögensaufbau führen. Sparpläne bieten dabei eine einfache und flexible Möglichkeit, von den Entwicklungen der Finanzmärkte zu profitieren.