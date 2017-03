Münchner Flughafen bleibt einziger 5-Star-Airport in Europa

Bester Flughafen Europas, bestes Terminal der Welt – und jetzt noch ein weiterer Erfolg für den Münchner Airport: Bayerns Tor zur Welt hat bei einem erneuten Audit durch das Londoner Luftfahrtinstitut Skytrax seinen Titel als einziger „5-Star-Airport" Europas verteidigt.



Im Mai 2015 war die bayerische Luftverkehrsdrehscheibe erstmals mit dem Titel „5-Star-Airport" ausgezeichnet worden. Bis dahin hatten ausschließlich die asiatischen Flughäfen Singapur, Seoul, Hong Kong und Tokio-Haneda die Höchstwertung von fünf Sternen bekommen. Im Januar 2017 kam der Flughafen Doha dazu. Jetzt konnte München den Titel verteidigen: Experten des Skytrax-Instituts haben die Service- und Aufenthaltsqualität des Airports im Rahmen eines Re-Audits erneut unter die Lupe genommen und die bayerische Luftverkehrsdrehscheibe anschließend wieder mit dem 5-Sterne-Qualitätssiegel ausgezeichnet. Fazit der Auditoren: Der Münchner Airport konnte seine hohe Qualität nicht nur halten, sondern sogar noch steigern.



Schwerpunkt bei der Bewertung durch die Auditoren waren die seit dem 5-Star-Zertifizierungsaudit von 2015 umgesetzten Projekte und Maßnahmen. Dazu gehörten beispielsweise das neue Satellitengebäude, eine zusätzliche Sicherheitskontrolle im Terminal 1 und die Schulungsmaßnahmen für Mitarbeiter mit direktem Kontakt zu Passagieren. Beteiligt waren alle Fachbereiche und Tochterunternehmen der Flughafen München GmbH.



Erst vor zehn Tagen wurde Bayerns Tor zur Welt bei den „World Airport Awards" als bester Flughafen Europas prämiert. Im weltweiten Ranking liegt München an vierter Stelle. Die Auszeichnungen sind das Ergebnis von internationalen Passagierbefragungen, an denen sich annähernd 14 Millionen Fluggäste beteiligt haben.

Die 1949 gegründete Flughafen München GmbH (FMG) betreibt den Münchner Flughafen, der am 17. Mai 1992 an seinem heutigen Standort eröffnet wurde. Gesellschafter der FMG sind der Freistaat Bayern mit 51 Prozent, die Bundesrepublik Deutschland mit 26 Prozent und die Landeshauptstadt München mit 23 Prozent. Konzernweit beschäftigt die FMG mit ihren 15 Tochtergesellschaften rund 8.900 Mitarbeiter. Mit insgesamt rund 35.000 Beschäftigten bei 550 Unternehmen gehört der Flughafen München zu den größten Arbeitsstätten Bayerns. Der Münchner Flughafen hat sich nach seiner In-betriebnahme binnen weniger Jahre zu einer bedeutenden Luftverkehrsdrehscheibe entwickelt und fest im Kreis der zehn verkehrsstärksten Flughäfen Europas etabliert. Der Münchner Airport bietet heute Flugverbindungen zu über 250 Zielen in aller Welt. 2016 wurden an Bayerns Tor zur Welt rund 400.000 Flüge mit über 42 Millionen Passagieren gezählt. Im Früh-jahr 2015 erhielt der Münchner Airport als erster Flughafen Europas vom renommierten Londoner Skytrax-Institut das Qualitätssiegel "5 Sterne Airport".

