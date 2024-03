Flugangebot am Münchner Airport wächst weiter: Neuer Sommerflugplan bietet eine Vielzahl attraktiver Verbindungen in alle Welt

3.300 Abflüge pro Woche

160 Flugziele rund um den Globus

Am Sonntag, den 31. März 2024, startet am Münchner Airport der Sommerflugplan, der dieses Jahr bis zum Samstag, den 26. Oktober, dauert. Innerhalb dieser sieben Monate haben die Airlines mehr als 3.300 Abflüge pro Woche angemeldet – das sind etwa zwölf Prozent mehr als im Sommer 2023.Rund 2.400 dieser Starts führen zu mehr als 100 Zielen in 21 Ländern in Europa und rund ums Mittelmeer. Mehr als 330 Flüge werden zu 47 interkontinentalen Zielen angeboten, davon 24 in Asien, 19 in Nord- und Mittelamerika und vier in Afrika. Zudem sind in der Sommerflugplanperiode 600 Starts zu 13 innerdeutschen Zielen geplant.Am Münchner Flughafen bieten die Fluggesellschaften in diesem Sommer wieder viele neue attraktive Ziele an: Auf der Langstrecke in die USA bedient Lufthansa ab Juni Seattle mit drei wöchentlichen Flügen. Die amerikanische Fluggesellschaft Delta fliegt ab 11. April ebenfalls dreimal pro Woche nach New York John F. Kennedy.Ab September nimmt Lufthansa Johannesburg in Südafrika mit drei wöchentlichen Flügen ins Programm. Nunmehr täglich geht es ab München in die chinesische Hauptstadt Peking und nach Osaka in Japan. Ab 2. Juli fliegt die japanische All Nippon Airways ebenfalls sieben Mal in der Woche nach Tokio. San Diego im Süden Kaliforniens wird in der Sommerflugplanperiode durch Lufthansa fünf Mal wöchentlich angeflogen.Ab Oktober 2024 startet Vietnam Airlines erstmals vom Münchner Airport. Die Airline erweitert damit das asiatische Flugprogramm ab München und wird Passagiere jeweils zwei Mal pro Woche nach Hanoi und Ho-Chi-Minh-City fliegen. Für diese neuen Verbindungen setzt die Fluggesellschaft eine Boeing B787-9 ein.Auch Fans des Airbus A380 kommen in München auf ihre Kosten: Lufthansa bedient jeweils täglich die US-Ziele Boston, New York, Los Angeles und Washington sowie Delhi in Indien mit dem größten Passagierflugzeug der Welt. Zudem bietet Emirates zwei tägliche Abflüge mit dem A380 nach Dubai an.Innerhalb Europas nimmt Lufthansa Nantes im Westen Frankreichs mit drei wöchentlichen Abflügen sowie Trondheim in Norwegen mit zwei Starts in der Woche neu in ihr Programm auf. Die Flüge nach Oulu in Nordfinnland werden mit zwei Verbindungen pro Woche fortgesetzt.Discover, eine Tochtergesellschaft der Lufthansa, stationiert in der Sommerflugplanperiode fünf Flugzeuge vom Typ Airbus A320 in München und bedient mit rund 70 Abflügen in der Woche 23 Urlaubsziele – von denen die meisten in Griechenland, auf den Balearen und auf den Kanaren liegen.Die norwegische Airline Norwegian fliegt von München dreimal wöchentlich nach Málaga und zweimal wöchentlich nach Alicante in Spanien. Neu am Münchner Airport ist auch das Angebot von Air Montenegro: Ab Juni geht es zweimal in der Woche nach Podgorica. SkyAlps fliegt erstmals zweimal wöchentlich nach Mostar in Bosnien-Herzegowina und Universal Air viermal in der Woche nach Pécs-Pogány in Ungarn.