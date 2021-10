Restaurant Gutscheine – Das perfekte Weihnachtsgeschenk

Restaurants und Bars sind gefüllt und Gastronomen holen endlich die Lockdown Einbußen ein. Aber wer soll die Gäste bedienen oder in der Vorweihnachtszeit Geschenk-Gutscheine ausstellen? Das Problem: Viele Fachkräfte in der Gastronomie sind während des Lockdowns in andere Branchen gewechselt und fehlen im Tagesgeschäft.Um den Gesamtprozess des Gutscheinverkaufs zu optimieren, sollten Betriebe Gutscheine online über die eigene Webseite anbieten. Die komplette Bestell- und Zahlungsabwicklung läuft automatisiert und der Käufer erhält den Gutschein direkt per E-Mail zum Ausdrucken.„Um das Einlösen der Gutscheine vor Ort zu vereinfachen, bietet SOFORT-Gutschein eine mobile Lösung an: Sobald der Gast den Gutschein einlösen möchte, scannt der Mitarbeiter den QR-Code auf dem Gutschein mit einem Smartphone/Table. Der Gutschein wird mit einem Klick in der online Gutscheinverwaltung entwertet", erklärt Geschäftsführer Daniel Hesse.Weitere Informationen erhalten interessierte Gastgeber auf www.sofort-gutschein.de Mit der Software verkaufen Sie persönlichere Gutscheine und Tickets online 24 Stunden über Ihre eigene Webseite zum Ausdrucken und sofort Verschenken. Das SOFORT-Gutscheinsystem wird erfolgreich in den Branchen Erlebnis & Freizeit, Hotel & Gastronomie sowie Beauty & Wellness eingesetzt.