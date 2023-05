„Grill on“ auf der FIRE&FOOD BBQ WEEK

Köstliche Rauchzeichen auf der Schwäbischen Alb

Rund 5.500 Besucher nutzten am vergangenen Wochenende die Möglichkeit, sich auf der FIRE&FOOD BBQ WEEK über die heißesten Grill- und Barbecue-Trends zu informieren und Deutschlands bekanntesten Grill- und Fleischexperten live zu erleben. Damit hat sich dieses einzigartige Barbecue-Event erfolgreich auf dem „albgut“ – Altes Lager in Münsingen auf der Schwäbischen Alb etabliert. Eine Neuauflage für 2024 ist bereits in Planung.



Vom 18. bis 20. Mai 2023 lud Europas BBQ Magazin Nr. 1 FIRE&FOOD zum zweiten Mal nach Münsingen auf der Schwäbischen Alb ein. Rund 70 Aussteller präsentierten auf dem historischen Gelände ihre Produkte einem grillaffinen Publikum. Neben den etablierten Marken wie beispielsweise Big Green Egg, Beefer, Thüros, Rösle und Weber zeigten junge Unternehmen und Startups wie Porsti, Stack oder Fennek ihre hochwertigen Grillgeräte – vom app-gesteuerten Elektrogrill bis zum Grillfass mit Stecksystem. Passendes Grillzubehör konnte ebenfalls genau unter die Lupe genommen werden. Die Hersteller und Grillmeister boten zudem eine Vielzahl an Genüssen der besonders schmackhaften Art, und viele kulinarische Neuheiten luden zum Probieren ein. Hierbei war besonders ein großes Besucherinteresse an Grillgewürzen und BBQ-Saucen auffällig. Auch die Masterclasses konnten mit ihrem Angebot überzeugen. Hochkarätige und TV-bekannte Pitmaster wie Lucki Maurer, David Pietralla, Tommy Madel und viele weitere stellten ihr feuriges Können unter Beweis und gaben ihr Wissen in den exklusiven Grillgourmetkursen auf unterhaltsame und lehrreiche Weise an die Teilnehmer weiter. Fachbezogene Vorträge, die spontan und ohne zusätzliches Ticket besucht werden konnten, trafen ebenfalls auf große Resonanz. Rund 500 Besucher nahmen am Freitagabend an der ausgebuchten FIRE&FOOD BBQ Night teil. Die Pitmaster sorgten gut gelaunt an kreisförmig angeordneten Gourmet-Ständen für abwechslungsreichen kulinarischen Genuss. Auch dabei gaben sie immer wieder wertvolle Zubereitungstipps, wodurch die Besucher angeregt wurden, untereinander ins Gespräch zu kommen.



Am Samstag nutzte der Grillhersteller Traeger die Gelegenheit, auf der FIRE&FOOD BBQ WEEK mit ihrer Community den weltweiten „Traeger Day 2023“ zu feiern, außerdem standen der SCA Steak Cook-Off und der SCA Ancillary Burger Contest auf dem Programm. Hier grillten erfahrene Barbecuer um die Wette. In der hohen Kunst des Steakgrillens ging der 1. Platz, wie bereits im Vorjahr, an Daniel Raeder aus Leverkusen. Den besten Burger grillte – nomen est omen – Christian Bürger. Die SCA-Wettbewerbe samt anschließender Siegerehrung sorgten wie bereits 2022 für reges Zuschauerinteresse.



Wer auf der Messe ein wenig über den thematischen Tellerrand schauen wollte, ließ sich vom Barber frisieren, tanzte zum Sound rockiger Musiker und Live-Bands oder kam beim Gin- und Whiskey-Tasting sowie beim Genuss einer guten Zigarre in der Smoke Lounge voll auf seine Kosten. Heiße Öfen der anderen Art hatte die BBQ WEEK ebenfalls zu bieten. Brummi-Fahrer versammelten sich erstmals zum TruckerTreff, Pickup-Fahrer brutzelten beim Tailgaiting und auf der Messe konnte man sowohl Motorräder probesitzen als auch die nächste Caravaning-Reise planen.



„Den Messeauftakt mit dem Vatertag zu verbinden und den Brückentag mit einzubinden, hat sich bewährt“, erklärt Elmar Fetscher, FIRE&FOOD-Herausgeber und Veranstalter der BBQ WEEK. „Der Donnerstag war der besucherstärkste Tag, aber manche Besucher haben die BBQ WEEK als Kurzurlaub genutzt und sind mit dem Partner und Freunden für den gesamten Zeitraum angereist – was sich auch in einem deutlich höheren Frauenanteil in den Masterclasses bemerkbar gemacht hat. Ein Trend, der sich in der im gesamten Grill- und BBQ-Bereich abzeichnet“, ist Elmar Fetscher überzeugt und betont: „Die FIRE&FOOD BBQ WEEK kommt auch 2024 wieder auf die Schwäbische Alb.“