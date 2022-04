Frühlingsfrische Grillrezepte

Die neue FIRE&FOOD ist ab dem 29. April 2022 im Zeitschriftenhandel sowie online unter www.fire-food.com erhältlich und zeigt gelingsichere Rezepte für jeden Geschmack. Wie das Menü aus der kreativen Feder des Grill- und BBQ-Inspirators Nils Jorra. Es verwöhnt die Gaumen von der Vorspeise bis zum Dessert mit Raucharomen und beeindruckt anspruchsvolle Gäste auch optisch dank präziser Präsentationsanleitungen. Im Kontrast dazu sprechen die Süßwasserfisch-Rezepte des österreichischen Asadors Jürgen Kernegger alle an, die am liebsten direkt am und im Lagerfeuer ihre – im besten Fall frisch geangelten Fische – aufs Köstlichste zubereiten. Für Freunde der regionalen und saisonalen Küche hat Grillspezialist Klaus Breinig bekannte Spargelrezepte auf dem Grill neu interpretiert. Die Kalbfleischrezepte von Karl-Heinz „Kalle“ Drews machen garantiert allen Fleischliebhabern den Mund wässerig. International und teilweise vegetarisch wird es mit den Quiche- und Pie-Rezepten von Giuseppe Messina und den Pizzakreationen von Marion Fetscher. Süßschnäbel werden die gegrillten Desserts von Starkoch Alexander Herrmann lieben, für den gepflegten Drink „davor“, „dazu“ oder „dabei“ sind die Cocktail-Ideen mit unterschiedlichen Bitterlikören gedacht.Zu den weiteren Themen gehören die neuesten Trends in Sachen Grill- und Barbecuegeräte, die – je nach Modell – nicht nur den Haus- und Gartenbesitzer als Zielgruppe im Blick haben, sondern auch für maximalen Grillspaß auf kleinem Raum sorgen. In der Rubrik „Food Quality“ steht der „Klimakiller Fleisch“ im Fokus, außerdem berichtet FIRE&FOOD über das Harzer Rote Höhenvieh und dessen Fleischqualität. Ein Besuch beim „Motorrad-Metzger“ in der Toskana komplettiert das aktuelle Magazin.