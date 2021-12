Exklusive Nordlicht-Fotoreise mit Thomas Kast

Die Nordlichter sind ein Naturspektakel, das jeder in seinem Leben einmal gesehen haben sollte. Mit Thomas Kast und Polarlichtexpress haben Abenteurer auch in diesem Winter wieder die Gelegenheit, das einzigartige Schauspiel live zu erleben und mit der Kamera festzuhalten. Wer jetzt bucht, profitiert vom Frühbuchervorteil.Als einer der besten Nordlicht-Fotografen ist Thomas Kast der richtige Reisebegleiter für die Fotoreise mit Polarlichtexpress. Ob auf der Facebook-Seite Salamapaja oder bei National Geographic – seine Aufnahmen der Nordlichter begeistern immer wieder aufs Neue und geben einen Vorgeschmack auf das, was Sie bei der Nordlicht-Fotoreise erwarten dürfen.150 Kilometer nördlich des Polarkreises startet die siebentägige Reise in Äkäslompolo. Dort beziehen Sie Ihre Unterkunft, die gemütliche Ylläs Lodge, und lernen die Teilnehmer der Reisegruppe beim abendlichen Nordlicht-Workshop kennen. In diesem erfahren Sie, wie Polarlichter entstehen und wie Sie diese am besten fotografieren.An Tag 2 startet dann die eigentliche Reise. Mit einem Ausflug zu den Huskies, dem SnowVillage Lainio, einer Motorschlitten- und einer Rentiersafari sowie einem Besuch der Holzfällerhütte Elämänluukku bietet die Woche Ihnen dabei jede Menge Abwechslung. Gute Restaurants und eine kleine Karaoke-Bar bieten außerdem beste Unterhaltung am Abend.Natürlich bleibt nachts immer noch ausreichend Zeit, die Nordlichter zu bestaunen und mit der Kamera festzuhalten. Foto-Guide Thomas Kast überprüft während der Woche die Wetterbedingungen und informiert Sie über die besten Zeiten für das Naturschauspiel.Die Fotoreise mit Thomas Kast findet vom 25. Februar bis zum 04. März 2022 statt und ist auf maximal 16 Teilnehmer begrenzt. Im Preis inbegriffen sind neben Flug und Unterkunft auch die Aktivitäten während Ihres Aufenthalts in Finnland. Sie können außerdem weitere Zusatzleistungen dazubuchen.Sie wollen mehr zu diesem einmaligen Nordlichtabenteuer mit Thomas Kast erfahren? Dann besuchen Sie: https://polarlichtexpress.de/fotoreise-mit-thomas-kast.html