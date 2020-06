Das Inselparadies im Indischen Ozean - Dusit Thani Maldives

In diesem tropischen 5 Sterne Inselparadies trifft die authentische thailändische Gastfreundschaft auf unvergleichlichen Luxus und natürliche Schönheit. Auf Mudhdhoo Island im Baa-Atoll – dem ersten und einzigen UNESCO-Weltbiosphärenreservat der Malediven – befindet sich das Dusit Thani Maldives nur 35 Minuten mit dem Wasserflugzeug von der Hauptstadt Malé oder einen 25-minütigen Inlandsflug und 10 Minuten mit dem Schnellboot vom Flughafen Dharavandhoo entfernt. 95 Luxuriöse Strand- und Überwasservillen und Residenzen erwarten Gäste die Inselabenteuer, gehobene Küche und Entspannung suchen. Das Haus Riff ist voller Meereslebewesen, das Devarana Spa bietet erhöhte Behandlungsräume zwischen den Kokospalmen und Full-Service-Annehmlichkeiten sorgen dafür, dass jeder sich wohlfühlt und jeglicher Wunsch von den Augen abgelesen wird.Ab 1. August öffnet dieses Wohlfühl-Resort wieder ihre Tore für Gäste. Mit attraktiven Angeboten können Paare, Familien, Malediven-Liebhaber und Dusit Fans das Paradies wieder in vollen Zügen genießen. Die kürzlich eingeführten zusätzlichen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen inklusive des Sicherheitsabstandes in den öffentlichen Bereichen sowie im Spa, den Restaurants und Bars sind natürlich allgegenwärtig, jedoch wird der Schweizer Hoteldirektor – Thomas Weber – mit seinem gesamten Team alles daran setzen, dass sich alle Gäste wohlfühlen. Entspannung und Luxus pur.Bei Buchung des Sommerangebots bis 31. Juli (für Aufenthalte bis 31. Oktober) sparen Kunden bis zu 50 Prozent auf die Zimmerrate und genießen außerdem extra Zusatzleistungen, wie z.B. eine Sunset Cruise, Ermäßigungen auf Devarana Spa Anwendungen, Upgradings und Yoga Einheiten. Beim Winterangebot bucht man bis 30. September für Aufenthalte vom 1. November bis 23. Dezember 2020 und vom 11. Januar bis 27. März 2021! Hier spart der Gast bis zu 45% auf die Zimmerrate inklusive Frühstück mit Upgradings, weiteren Ersparnissen auf Devarana Spa Anwendungen sowie einer Sunset Cruise. Buchungen über Reisebüros und Reiseveranstalter.Mit dem einzigartigen „Family Plan“ möchte das Resort auch Familien ansprechen. In diesem zu buchbaren Plan sind enthalten: kostenfreier Aufenthalt für Kinder unter 12 J. (im gleichen Zimmer wie die Eltern), kostenfreies Babybett oder Rollbett für das Kind unter 12 J. sowie kostenfreie Kids Mahlzeiten, wenn mit den Eltern zu Abend gegessen wird (für Kinder unter 12 J.)Das Dusit Care Kit (kostenloses Kit ist verfügbar in jedem Gästezimmer und enthält Hand-Desinfektion, Gesichtsmaske und anti-septische Feuchttücher).Eine detaillierte Übersicht zu den „Covid-19“ Maßnahmen und einen 45 Sek. Live-Einblick zu der Umsetzung des fünf-Punkte Plan finden Sie auf der Website www.dusit.com – Covid-19 update.