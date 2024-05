Kurzfilm "The next generation of KIds" ist auf YouTube verfügbar

Der diesjährige Preisträgerfilm des 11. Film- & Vision-Schul-Contests ist online auf YouTube verfügbar. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a des Heisenberg Gymnasiums Karlsruhe hatten den Contest gewonnen, der vom Filmboard Karlsruhe e. V. und der Jugendstiftung der Sparkasse Karlsruhe ausgelobt war. In diesem Rahmen setzen die Jugendlichen innerhalb nur weniger Monate einen etwa zehnminütigen Kurzfilm um und lernten so die verschiedenen Berufe vor und hinter der Kamera kennen.Als Genre wählten die Nachwuchs-Filmschaffenden die Komödie: Aufgrund des Lehrermangels muss kurzfristig eine KI die Vertretung für die Klasse übernehmen. Zu Beginn macht es den Schülern noch Spaß mit der Künstlichen Intelligenz zu interagieren. Doch es dauert nicht lange, bis die Schüler versuchen, die KI mit allen Mitteln auszutricksen – das hat Folgen.Geleitet wurde der Film-Workshop von Atilla Lifeson. Der erfahrene Filmemacher und Medienpädagoge hat schon die letzten Workshops des Film- & Vision-Schul-Contests realisiert und hat erneut einen qualitativ hochwertigen Film abgeliefert.Der Film feierte seine Kinopremiere im Rahmen der INDEPENDENT DAYS|23. Internationale Filmfestspiele Karlsruhe bereits am Samstag, 13. April 2024, im Filmtheater Schauburg. "Das Publikum war begeistert, was die Jugendlichen auf die Beine gestellt haben", freut sich Filmboard-Chef Dr. Oliver Langewitz. Und nun kann der Film auch online angesehen werden.