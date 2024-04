Buch "Wirkungsvolle Videos fürs Web für Dummies" erschienen

Web-Videos werden in der Online-Kommunikation immer wichtiger. Gerade auf Social Media-Plattformen wie Facebook, TikTok, Instagram, YouTube oder LinkedIn kommen Content Creators gar nicht mehr daran vorbei, ihre Inhalte in Bewegtbildform zu veröffentlichen und so ihre Follower und Kommunikations-Ziele zu erreichen.Dabei bieten Web-Videos hervorragende Möglichkeiten, eigene Ideen zu vermitteln oder die eigene Marke zu präsentieren. Wie wirkungsvolle Videos fürs Web erstellt werden können und was bei der videobasierten Kommunikation zu beachten ist, erfahren die Leserinnen und Leser in dem Buch "Wirkungsvolle Videos fürs Web für Dummies". Das Autoren-Trio Dr. Oliver Langewitz, Kurt Schlegel und Dr. Elke Schlote erklären in praktischen Schritten, wie die Planung, Erstellung und Verbreitung von Videos fürs Web optimal gelingt. Dabei werden auch die Besonderheiten der verschiedenen Internetplattformen vermittelt und wie die verschiedenen Zielgruppen mit Ihren Inhalten abgeholt werden können.Ergänzt wird das Buch durch viele Erklär-Videos zu Themen wie das richtige MakeUp, Schauspiel vor der Kamera, rechtliche Fragen oder der Einsatz von KI. Zudem gibt es zahlreiche Interview-Videos mit verschiedenen Expertinnen und Experten auf dem YouTube-Kanal des Filmboard Karlsruhe e. V. Das Buch wurde erstmals im Rahmen der INDEPENDENT DAYS|23. Internationale Filmfestspiele Karlsruhe vorgestellt und ist nun im Buchhandel und online erhältlich.Oliver Langewitz ist promovierter Soziologe. Er unterrichtet als Hochschuldozent mit den Schwerpunkten Film, Kommunikation und Medien. Er ist Gründer des Filmboard Karlsruhe e. V. und der fum:a - Film- und Medienakademie Karlsruhe. Kurt Schlegel war Lehrerfortbildner für Medien in Baden-Württemberg. Er gibt Kurse und Webinare zu den Themen Digital Storytelling, Stop Motion und Podcasts. Er ist Certified Trainer für Cubase und Filmkomponist. Elke Schlote ist als promovierte Medienwissenschaftlerin mit Schwerpunkt multimediale Didaktik am Institut für Multimedia Production an der FH Graubünden (Schweiz) und als selbstständige Medienpädagogin tätig.Langewitz, Oliver / Schlegel, Kurt / Schlote, Elke1. Auflage April 2024416 Seiten, SoftcoverISBN:Wiley-VCH, Weinheim