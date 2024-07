Weiterbildung in Projektmanagement ab dem 26. August 2024 bei der FiGD Akademie GmbH

Klassisches Projektmanagement:

Agiles Projektmanagement:

Konfliktmanagement:

Qualitätsmanagement:

Präsentationstechniken:

Selbstmanagement:

Personalführung:

Verhandlungsführung:

Optimierung betrieblicher Abläufe: Effiziente Gestaltung von Prozessen und Sicherstellung der Ergebnisqualität.

Effiziente Gestaltung von Prozessen und Sicherstellung der Ergebnisqualität. Erfolgreiches Projektmanagement: Fundierte Kenntnisse in klassischem und agilem Projektmanagement.

Fundierte Kenntnisse in klassischem und agilem Projektmanagement. Steigerung der Führungskompetenz: Stärkung der Fähigkeiten in Personalführung und Teammanagement.

Stärkung der Fähigkeiten in Personalführung und Teammanagement. Erweiterung der Soft Skills: Verbesserte Präsentationsfähigkeiten, Selbstorganisation und Stressbewältigung.

Ab dem 26. August 2024 bietet die FiGD Akademie GmbH eine umfassende Weiterbildung im Bereich Projektmanagement an. Diese Weiterbildung ist darauf ausgelegt, Fachkräfte für die modernen Herausforderungen der Projektentwicklung zu qualifizieren und ihre Fähigkeiten in zentralen Bereichen zu vertiefen.Inhalte der Weiterbildung:Grundlagen des klassischen Projektmanagements- Projektphasen: Initiierung, Planung, Durchführung, Abschluss- Ressourcenplanung und -management- Zeit- und Kostenmanagement- Risikomanagement: Identifizierung, Bewertung und Steuerung von Risiken- Qualitätsmanagement: Sicherstellung der Projektqualität durch Standards und kontinuierliche Verbesserungen- Grundlagen und Prinzipien agiler Methoden (Scrum, Kanban)- Agile Werte und Prinzipien- Rollen und Verantwortlichkeiten in agilen Teams- Iterative Planungsprozesse und kontinuierliche Verbesserung- Praxisbeispiele und Übungen zur Anwendung agiler Methoden- Identifikation und Analyse von Konflikten in Projekten- Strategien zur Konfliktprävention und -lösung- Mediationstechniken und Verhandlungsmethoden- Umgang mit schwierigen Teamdynamiken- Einführung in Qualitätsmanagementsysteme- Methoden zur Prozessoptimierung und -kontrolle- Implementierung von kontinuierlichen Verbesserungsprozessen (KVP)- Sicherstellung der Produkt- und Servicequalität- Gestaltung und Strukturierung von Präsentationen- Einsatz von Präsentationstechniken und -tools- Rhetorik und Körpersprache- Umgang mit Lampenfieber und schwierigen Zuhörern- Techniken zur effizienten Selbstorganisation und Priorisierung von Aufgaben- Zeitmanagementstrategien zur Optimierung der Arbeitszeit- Stressbewältigung und Resilienz im Projektalltag- Zielsetzung und Erfolgskontrolle- Entwicklung von Führungsqualitäten und Motivationstechniken- Teamdynamiken und effizientes Teammanagement- Kommunikationsstrategien für Führungskräfte- Coaching und Mentoring von Mitarbeitern- Techniken zur erfolgreichen Durchführung von Verhandlungen- Strategien für Win-Win-Verhandlungen- Umgang mit schwierigen Verhandlungspartnern- Vorbereitung und Nachbereitung von VerhandlungenVorteile der Weiterbildung:Zertifizierung:Am Ende der Weiterbildung erhalten Sie ein Zertifikat "Prozess- und Projektmanagement (FiGD)", das Ihre neuen Fähigkeiten und Kenntnisse offiziell anerkennt.Anmeldung und Kontakt:Starten Sie Ihre Weiterbildung im Projektmanagement am 26. August 2024 bei der FiGD Akademie GmbH. Für weitere Informationen und zur Anmeldung kontaktieren Sie uns:FiGD Akademie GmbHE-Mail: info@figd-akademie.de Sichern Sie sich Ihren Platz und legen Sie den Grundstein für Ihren Erfolg im Projektmanagement.