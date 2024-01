Weiterbildung in Immobilien und Wertermittlung: Praxisnahes Know-how für Ihren Erfolg in der Branche

Unsere Weiterbildung im Bereich der Immobilienwirtschaft und Wertermittlung beginnt am 11.März 2024 vermittelt Ihnen ein umfassendes Verständnis für die Immobilienbranche.Schwerpunkte der Weiterbildung sind:- Angebot und Nachfrage- Preisbildung- Wirtschaftliche Faktoren im Immobilienmarkt- Arten von Immobiliensteuern- Auswirkungen auf Transaktionen und Investitionen- Marktanalyse- Mietrendite- Immobilienzyklus- Vergleichswertverfahren- Ertragswertverfahren- Sachwertverfahren- Praxisnahe Beispiele und Berechnungen- Effektive Nutzung von Excel und anderen Tools- Erstellung von Vorlagen und Arbeitsblättern- Definitionen und Berechnungsmethoden- Anwendung in der Praxis zur Ermittlung des Sachwerts- Bedeutung, Funktionen und Beitrag zur Preisermittlung- Recherche von relevanten Informationen auf Portalen- Relevante Standards in der Immobilienbewertung und -vermarktung- Umsetzung in der beruflichen Praxis- Kenntnis der NHK und deren Anwendung bei der Wertermittlung- Bedeutung bei der Immobilienbewertung- Einfluss auf den Wert einer Immobilie- Einblicke in das Grundbuch und Grundbuchrecht- Bedeutung für Immobilientransaktionen- Dokumente und Unterlagen für einen erfolgreichen Verkauf- Beschaffungsmöglichkeiten- Umfassendes Wissen und praktische Fertigkeiten für den Erfolg in der Immobilienbranche- Betonung von praxisnahen Beispielen zur effektiven Umsetzung in der beruflichen Praxis.