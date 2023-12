FiGD Akademie startet praxisnahe Fortbildung in Immobilien- und Wohnungswirtschaft

Die FiGD Akademie GmbH, unter der fachkundigen Leitung von Geschäftsführerin Dr. Manuela Krauß, eröffnet ab dem 11.03.2024 eine Fortbildung im Bereich Immobilienwirtschaft und Wohnungswirtschaft. Diese praxisnahe Schulung erstreckt sich über einen Zeitraum bis zum 23.08.2024 und bietet den Teilnehmern eine fundierte Weiterbildung in verschiedenen Aspekten der Immobilienbranche.Die Fortbildung setzt sich aus mehreren Modulen zusammen, die darauf abzielen, den Teilnehmern ein breites Spektrum an Kenntnissen und Fähigkeiten zu vermitteln.Ein zentraler Bestandteil ist die Grundlagen der Immobilienbewertung , bei der die Teilnehmer lernen, wie der Wert einer Immobilie ermittelt wird und welche Faktoren diesen beeinflussen können.Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem, wobei die Teilnehmer eine vertiefte Kenntnis der relevanten Gesetze und Vorschriften für die Immobilienbranche erlangen.ist ein essenzielles Thema, da Immobilien oft eine kostspielige Investition darstellen. Die Teilnehmer erlernen, wie Immobilien finanziert werden können und welche Investitionsstrategien in diesem Kontext relevant sind.Ein weiterer Kursinhalt ist die Vermarktung von Immobilien , bei der die Teilnehmer Fähigkeiten erwerben, wie Immobilien erfolgreich vermarktet werden können, um potenzielle Käufer oder Mieter anzusprechen.Diespielt eine entscheidende Rolle, um in der Immobilienwirtschaft erfolgreich agieren zu können. Die Teilnehmer erlernen, wie sie den Immobilienmarkt untersuchen und welche Einflussfaktoren auf diesen wirken können.Praxisorientiertesind ein integraler Bestandteil der Fortbildung. Hier haben die Teilnehmer die Möglichkeit, ihr erworbenes Wissen in die Praxis zu transferieren. Dies könnte die Durchführung einer Immobilienbewertung oder die Entwicklung einer Vermarktungsstrategie für ein Objekt beinhalten.Ein weiterer Kursaspekt beinhaltetim Zusammenhang mit Immobilien, wie etwa die verschiedenen Arten von Baustoffen, Heizsystemen oder sanitären Anlagen.Der Präsenzunterricht findet im modernen Schulungscenter am Berliner S-Bahnhof Landsberger Allee statt. Die Teilnahme ist in kleinen Gruppen (3 bis max. 10 Personen) möglich und wird durch einen Bildungsgutschein über 5,5 Monate finanziert.Teilnehmer ohne Berufsabschluss haben die Möglichkeit, von einem Bürgergeldbonus zu profitieren. Die Bundesagentur für Arbeit gewährt einen Bonus von 75 Euro pro Monat, vorausgesetzt, die Weiterbildung dauert mindestens 8 Wochen.Die FiGD Akademie GmbH lädt Interessierte herzlich ein, an dieser anspruchsvollen Fortbildung teilzunehmen und sich für eine erfolgreiche Karriere in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft zu qualifizieren.Für weitere Informationen und Anmeldungen:FiGD Akademie GmbHStorkower Straße 15810407 BerlinTel.: 030 42020910E-Mail: info@figd-akademie.de Website: www.figd-akademie.de