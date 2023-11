FiGD Akademie GmbH informiert über bevorstehende Weiterbildungen

Die FiGD Akademie GmbH setzt konsequent auf praxisorientierte Weiterbildung und präsentiert neue Kurse für Fachkräfte. Ab dem 11. Dezember 2023 steht ein Linux-Kurs für IT-Profis bereit, gefolgt von Internetprogrammierung und einem Pythonkurs ab dem 15. Januar 2024.Der Linux-Kurs stellt eine tiefgehende und praxisorientierte Auseinandersetzung mit dem Betriebssystem dar. Unter der Leitung erfahrener Linux-Experten erhalten die Teilnehmer nicht nur theoretisches Wissen, sondern erwerben konkret anwendbare Fähigkeiten. Der Kurs setzt darauf, den Teilnehmern einen umfassenden Einblick in die Funktionsweise von Linux zu bieten und ihnen die Kompetenzen zu vermitteln, um effiziente Anwendungen in unterschiedlichen Umgebungen zu implementieren. Die praxisnahe Ausrichtung ermöglicht es den Teilnehmern, die erworbenen Kenntnisse unmittelbar in realen beruflichen Situationen anzuwenden und somit einen nachhaltigen Lernerfolg zu erzielen.Zusätzlich zu den genannten Kursen bietet die FiGD Akademie GmbH ab dem 15. Januar 2024 auch einen Python-Kurs an. Dieser Kurs richtet sich an alle, die ihre Kenntnisse in der Programmiersprache Python vertiefen möchten. Unter der Anleitung erfahrener Dozenten erwerben die Teilnehmer praxisrelevante Fähigkeiten und lernen, Python effektiv für verschiedenste Anwendungsbereiche einzusetzen. Der Kurs deckt grundlegende Konzepte und fortgeschrittene Anwendungen ab, wodurch die Teilnehmer ein umfassendes Verständnis für die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von Python erlangen. Die praxisnahe Ausrichtung ermöglicht es den Teilnehmern, ihre neu erworbenen Fähigkeiten direkt in realen Projekten umzusetzen und somit ihre Kompetenzen in dieser bedeutenden Programmiersprache zu festigen.Der Internetprogrammierungskurs , welcher am 15. Januar beginnt, zielt darauf ab, den Teilnehmern umfassende Kenntnisse in der Webentwicklung zu vermitteln. Unter der Anleitung von Experten erwerben die Teilnehmer nicht nur theoretisches Grundlagenwissen, sondern auch praxisrelevante Fähigkeiten. Der Fokus liegt dabei auf der Gestaltung und Programmierung von Webanwendungen, beginnend beim Frontend bis hin zum Backend. Durch die praktische Ausrichtung des Kurses haben die Teilnehmer die Möglichkeit, das erworbene Wissen in realen Projekten zu vertiefen und so eine solide Grundlage für ihre berufliche Entwicklung zu legen.„Die FiGD Akademie GmbH freut sich, diese drei Kurse anzubieten, die sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Fachleute geeignet sind. Linux, Python und Internetprogrammierung sind wesentliche Fähigkeiten in der heutigen digitalen Arbeitswelt“, unterstreicht Dr. Manuela Krauß, Geschäftsführerin der FiGD Akademie GmbH.Interessierte können sich bereits jetzt über die Website der FiGD Akademie GmbH über die Kursinhalte informieren und sich für die begrenzten Plätze anmelden. Die FiGD Akademie GmbH ist bestrebt, Fachkräfte auf ihrem Weg zu neuen beruflichen Höhen zu begleiten und zu unterstützen.Hinweis: Für Weiterbildungen ohne Berufsabschluss erhalten Teilnehmer, die mindestens 8 Wochen teilnehmen, einen Bürgergeldbonus von 75 Euro pro Monat (Quelle: Bundesagentur für Arbeit ).Website: https://www.figd-akademie.de