Englisch-Weiterbildung in Berlin: Ihr Schlüssel zum beruflichen Erfolg ab November 2023

Die FiGD Akademie präsentiert ihr Weiterbildungsprogramm " Englisch für den Beruf ". Diese Schulung dauert drei Monate und beginnt am 20. November 2023 um 8:30 Uhr in den Räumlichkeiten der FiGD - Akademie für Medienentwicklung, ganz in der Nähe des Berliner S-Bahnhofs Landsberger Allee.Diese Weiterbildung bietet Ihnen eine umfassende Möglichkeit, Ihre Englischkenntnisse im beruflichen Umfeld zu verbessern. Sie deckt Grundlagen sowie fortgeschrittene Fähigkeiten auf dem Niveau A2 bis C1 ab und konzentriert sich darauf, Ihre sprachlichen Fertigkeiten intensiv zu trainieren, damit Sie effektiv im Geschäftsleben kommunizieren können. Selbst wenn Sie schon über grundlegende Kenntnisse verfügen, haben Sie die Chance, Ihr Sprachvermögen weiterzuentwickeln und Ihre Aussprache, Grammatik und Ihren Wortschatz im Umgang mit Kunden, Kollegen und Vorgesetzten zu verbessern.Besonderes Augenmerk wird auf Business Englisch gelegt – inklusive spezieller informeller Formulierungen und erfolgreicher Kommunikation in geschäftlichen Kontexten. Durch praktische Übungen wie Rollenspiele und Gruppendiskussionen vertiefen die Teilnehmer ihre Grammatik-und Vokabelkenntnisse."Unsere Weiterbildung gibt Ihnen die Gelegenheit dazu Ihr Englisch auf ein neues Level anzuheben and durch das Bestehen der TOEIC-Prüfung international wettbewerbsfähig zu sein", betonte Frau Dr. Manuela Krauß, Geschäftsführerin der FiGD Akademie.Teilnehmer haben die Möglichkeit, die international anerkannte TOEIC-Prüfung abzulegen und somit ihre Englischkenntnisse offiziell zertifizieren zu lassen. Diese Prüfung ist speziell auf berufliche Situationen ausgerichtet und wird von vielen Unternehmen, Universitäten und Business Schools als Maßstab für Englischkompetenz geschätzt.Die Weiterbildung richtet sich an Arbeitsuchende aus verschiedenen Branchen, die ihre Englischkenntnisse verbessern möchten – insbesondere mit Unterstützung eines Bildungsgutscheins. Interessierte können sich unter der Rufnummer 030 42020910 bei der FiGD Akademie GmbH anmelden.Unsere Akademie ist stolz darauf hochwertige Weiterbildungsmöglichkeiten anzubieten, welche die Berufsaussichten unserer Teilnehmer erweitern und ihnen helfen in einer zunehmend globalisierten Welt erfolgreich zu sein. Weitere Informationen zur Weiterbildung finden Sie auf unserer Webseite: https://www.figd-akademie.de/weiterbildung-berlin/englisch.html