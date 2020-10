Jaguar Swiss Watches

316l Edelstahl

Goldene PVD Beschichtung (Modell J887)

Gehäusedurchmesser 43,50 mm

Saphirglas

Drehbare Lünette ( Modell J889/4 zweifarbig)

200 Meter Wasserdichte

Uhrwerk ETA M2824-2

Verschraubte Krone

Chronograph, Quarz Uhrwerk, dezentrale Sekunde, Datum

316L Edelstahlgehäuse mit PVD Beschichtung auf der Lünette

Gehäusedurchmesser 38,50 mm

Kautschukarmband

Saphirglas

Verschraubte Krone

Drehbare Lünette

200 Meter wasserdicht

316L Edelstahlgehäuse

Goldene PVD Beschichtung (Modell J893)

Roséfarbene PVD Beschichtung (Modell J894)

Gehäusedurchmesser 34,50 mm

Saphirglas

Verschraubte Krone

200 Meter wasserdicht

Die Markewurde 1938 in der Schweiz gegründet und war von Anfang an für die hervorragende Leistung ihrer erlesenen Uhren angesehen, welche von der Kraft und Eleganz der gleichnamigen Wildkatze inspiriert wurden. Im Jahr 1989 ergänzte die Festina Group sein längst beeindruckendes Sortiment mit dieser Marke, die von der Stärke und Erfahrung der Gruppe profitiert.ist eine Marke für Uhrenliebhaber, welche nach Qualität, Exklusivität und Eleganz vereint in den begehrtesten Produkten suchen. Die Passion für Präzision und akribisch genau gearbeitete Details findet man in jedem Einzelteil, das unter Beachtung der strengsten Qualitätsstandards hergestellt und eingebaut wurde, wieder. Diese Bestimmungen garantieren die Herstellung wahrer Schmuckstücke der Schweizer Uhrenmanufaktur, die sowohl Präzision als auch technische Innovation und einzigartiges Design in sich vereinen.Die aktuell erfolgreichste Kollektion in der Geschichte von Jaguar ist die. Eine Reihe an edlen und dennoch starken Taucheruhren mit drehbarer Lünette, verschraubter Krone und Saphirglas, die bis zu einem Druck von 20 Bar wasserdicht sind.der Herrenkollektion sind die neuenModelle. Die mechanischen Uhren sind als 3-Zeiger-Modell in verschiedensten Zifferblattvarianten und Beschichtungen erhältlich.Ein weiteres Highlight sind die neuenmit Kautschukband, welche ab sofort erhältlich sind. Eine Serie mit 4 wunderschönen Damenchronos, sportlich aber dennoch ein Hingucker für jede Frau, durch die eleganten Farben! Die Chronographen sind mit einem kratzfesten Saphirglas ausgestattet. Leuchtende Indizes zieren die zum Armband farblich angepassten Zifferblätter. Natürlich sind auch die Damen Diver wasserdicht bis zu einem Druck von 20 Bar und haben einen Gehäusedurchmesser von 38,50 mm.Die Jaguar Diver Kollektion für Damen bietet zudem neue Edelstahl Modelle. Von einem silbernen Edelstahlarmband bis zu einem mit goldener oder roséfarbener PVD Beschichtung, sind diese Modelle mit unterschiedlichen Ziffernblattvarianten erhältlich. Egal ob perlmutweiß, rosé, dunkelblau oder ein schlichtes schwarz, lassen sich somit für jede Dame perfekt zum „wild beauty“ Alltag kombinieren.