Wie eine Wanderschuh-Panne und ein Zitronendorf am Gardasee eine Welle romantischer Urlaubsromane auslösten

Im Frühsommer 2020, kurz nach dem ersten Lockdown, stolperte die Urlaubsromanautorin Mia Sole barfuß ins malerische Zitronendorf Limone am Gardasee. Die Sohle ihrer nagelneuen Wanderschuhe hatte sich gelöst, und so schritt sie bei gefühlten 40 Grad über das heiße Kopfsteinpflaster durch die verwinkelten Gassen.



Restaurants und Bars waren geschlossen, die Stimmung gedrückt, und Wasser war Mangelware. Nur ein einziger Souvenirladen und – zu ihrem Glück – ein offener Schuhladen empfingen Besucher. Trotz der angespannten Lage war sie sofort verzaubert von diesem besonderen Ort, der ganz im Zeichen der Zitronen steht. Inspiriert vom mediterranen Flair und dem einzigartigen Konzept des Dorfes schrieb sie in nur fünf Wochen die Rohfassung ihres ersten Gardasee-Romans „Verliebt in Limone“. Viele ihrer ersten Leserinnen konnten kaum glauben, dass Limone ein realer Ort ist – für sie schien das Zitronendorf fast wie aus der Fantasie der Autorin entsprungen. Umso größer ist die Freude der Autorin darüber, dass sie heute fast täglich Nachrichten erhält wie: „Ich habe Urlaub in Limone gebucht, nur wegen deiner Romane.



Um diesen Ort endlich selbst sehen, schmecken und riechen zu können.“ Zusätzlich erreichen sie zahlreiche Urlaubsfotos von Leserinnen, die das Zitronendorf nach ihren Geschichten besuchen. In der Geschichte begegnen sich ein attraktiver Hoteliersohn und ein bodenständiges Mädchen beim Obststand auf dem Wochenmarkt. Es ist Liebe auf den ersten Blick im klassischen Aschenputtel-Stil. Diese zeitlose Kombination macht die Erzählung zu einem romantischen Urlaubserlebnis für alle, die sich nach der großen Liebe und italienischem Flair sehnen.



Was dann geschah, war bemerkenswert: Der Roman löste eine regelrechte Trendwelle aus. Verlage entdeckten Limone als perfekten Schauplatz für romantische Geschichten ganzer Serien. Seitdem schreiben zahlreiche Autorinnen Romane, die rund um Limone und seine Zitronenwelt spielen – ein echtes Phänomen in der Liebesroman-Szene. Die Südtiroler Tageszeitung „Dolomiten“ berichtete 2024 mit einem Augenzwinkern unter dem Titel „Ich warte noch auf eine Einladung zum Limoncello“ über das Phänomen.



Das Zitronendorf selbst zeigt sich erfreut über diese literarische Liebeserklärung. Der Bürgermeister und der Marketingleiter des Tourismusvereins gratulierten der Autorin. Dies bestätigte ihr, dass ihr Roman nicht nur in den Herzen der Leser:innen lebt, sondern auch mitten in Limone angekommen ist. Heute liegt „Verliebt in Limone“ in Wellness-Hotels am Gardasee aus, sodass Urlauber:innen die Liebesgeschichte genau dort erleben können, wo sie geboren wurde. Die Autorin arbeitet inzwischen an der zweiten Gardasee-Reihe "liebe in Italien", von der kürzlich Band 5 "Sommerküsse am Gardasee" erschienen ist. Der Sammelband "Die Gardasee-Schwestern" bildet den Auftakt der Reihe und beinhaltet die drei Liebesromane der Von-'Wellenburg-Schwestern.

