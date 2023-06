Vom Märchentänzer zum gefühlvollen Pianisten

Christoph Pronegg ist ein österreichischer Musiker, geboren 1984 in Graz, der sich seit 2008 auf die Produktion von selbst komponierter Instrumentalmusik für Klavier und Orchester spezialisiert hat. Seine Lieder ordnet man in den Bereichen- Klassik, Filmmusik und Pop ein, unter denen auch Elemente von Jazz und Latin zu finden sind. Die Liebe zur Musik und dem Klavier führen dabei zurück bis ins Kindesalter. Mit ca. 5 Jahren zog er auf dem Tasteninstrument die Aufmerksamkeit auf sich, als man seine Musikalität vernahm. Auslöser für den Start der musikalischen Ausbildung war jedoch eine Rolle als kleiner Tänzer in einem Märchentheater in Feldkirchen bei Graz. Die Choreographin wies seine Eltern auf das gute Rhythmus Gefühl beim Tanzen hin, womit die Empfehlung und der weitere Weg nach Graz in die Musikhauptschule Ferdinandeum führten. Die positive Resonanz des Publikums war dabei eine indirekte Aufforderung für ihn, in diese Richtung weiter zu gehen. Nach seiner Ausbildung zum Speditionskaufmann ließ ihn die Musik auch nicht los und so setzte C. Pronegg seinen Klassik- und Klavierunterricht am Johann-Joseph-Fux Konservatorium in Graz von 2008-2015 fort und beendete diesen in der Oberstufe mit erfolgreichem Abschluss. Als Mitglied einer Lobpreisband im Gottesdienst seiner Kirchengemeinde seit 2013, wurde auch das Spielen im Ensemble zur Routine, dabei bilden die 12-jährige Klavierausbildung, Bühnenerfahrung sowie eine 15-jährige Expertise in der Musikproduktion und Komposition sein Fundament. Eine zusätzliche Leidenschaft entwickelte sich beim Gitarrenspiel, welches nach jahrelangem Training ebenso zu Solo-Auftritten führte und auch in die Entwicklungen mit einbezogen werden soll. Als Inspiration zu seinen Werken für Orchester zählen vor allem Filmmusik und klassische Musik der großen Komponisten. Die Klavier-Solo Stücke orientieren sich unter anderem auch an der Musik von Harold Faltermeyer, Ludovico Einaudi, Yiruma und Yann Tiersen. Unter den Zuhörern gilt Proneggs Musik als gefühlvoll, aufbauend, melodiös und tiefgängig.