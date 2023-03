Viraler Hit in den Kindergärten: Chiemgauer Kinderbuch-Autorin Lisa Wirth landet viralen Hit mit "Blumen im Kopf“

Die bayerische Autorin Lisa Wirth hat mit ihrem neuesten Kinderbuch "Blumen im Kopf" einen wahren Bestseller geschrieben. Das Buch erzählt die Geschichte der kleinen Johanna und ihrem Opa Günther. Opa Günther weiß, wie man gute Gedanken im Kopf "pflanzen" kann, damit ein wunderschöner Garten entsteht, an dem man sich jeden Tag erfreuen kann. Und mit jedem guten Gedanken wächst eine weitere Blume.Das Buch hat nicht nur die deutschsprachigen Bestseller Charts gestürmt, sondern auch einen viralen Effekt auf Social Media ausgelöst.Sie basteln mit den Kindern und setzen das Thema des Buches in ihren Unterrichtseinheiten um.Die positiven Rückmeldungen von Eltern und Pädagogen sind überwältigend und zeigen, wie wichtig das Thema der positiven Gedanken und inneren Stärke auch in der pädagogischen Arbeit ist. Lisa Wirth hat mit "Blumen im Kopf" ein Buch geschrieben, das nicht nur unterhält, sondern auch inspiriert und zur Persönlichkeitsentwicklung beiträgt.Hier nur ein paar Leser*innenstimmen zum Buch:Lisa Wirth, gebürtige Chiemgauerin, ist bekannt für ihre Kinderbücher und ihre Papeterie-Linie. Ihr erstes Kinderbuch „Willi der Wal und seine Suche nach dem Glück“ wurde bereits von Franziska Giffey vorgelesen, die zum damaligen Zeitpunkt Ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend war. Mit ihren Produkten möchte Lisa Wirth Kindern und Frauen nahebringen, dass das Leben lebenswert, schön und vielseitig ist. Mit ihren Dankbarkeits-Tagebüchern, Kalendern und inspirierenden Postkarten hat Lisa bereits Tausende begeistern können."Blumen im Kopf" ist wie alle Ihre Produkte im gesamten Buchhandel in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie im eigenen Onlineshop www.stayinspired.de erhältlich.In diesem Sinne: bleib inspiriert – Stay Inspired!Autorin: Lisa WirthHardcoverFormat: 19,6 x 1,1 x 30,5 cm36 Seiten€ 14,85 (D)ISBN: 9783985951475Erscheinungstag: 26.08.2023Imprint: Farbspiel VerlagAuch als Hörbuch erhältlich:ISBN: 4067248444870 (digital)ISBN: 9783986600389 (CD)€ 8,95 (D)