Thomas Brdaric veröffentlicht Buch über sein Indien Engagement

Matchplan Indien

Der ehemalige Bundesliga- und Nationalspieler veröffentlicht ein Trainer Tagebuch. In „Matchplan Indien“ blickt Fußballstar Thomas Brdaric auf seine Zeit beim indischen Erstligisten FC Chennaiyin zurück. Von August 2022 bis April 2023 beschreibt er auf 267 Seiten seine Eindrücke vom Leben in Indien, den Menschen, der Kultur und dem Essen. Für Fußballfans bietet dieses im Sibost Verlag erscheinende Buch einen detaillierten Einblick in die Arbeit eines Profitrainers. Der Leser begleitet Brdaric im Training, bei den Spielen sowie den Auswärtsfahrten. Der erste Deutsche Trainer in der „Indian Super League“ hielt seine Gedanken, wann und wo immer es möglich war, fest und verschafft dem Leser so ein genaues Bild über den Fußball in Indien.