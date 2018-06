Shezzzo376 - For Rest EP - Melodischer Techno Treffen Auf Den Sound Der Straße

Melodic Techno for your Mind, Body and Soul. Der Produzent und DJ "ShezZzo376" aus Stuttgart veröffentlicht seine erste EP auf dem Stuttgarter Label Offline Recordings. "For Rest EP" heisst die Scheibe welche am 5 .Juni 2018 in allen digitalen Online Stores and Spotify erscheint. Der Sound der Straße ist es was ShezZzo inspiriert. In seinen Produktionen treffen harte Beats und tiefe Bässe auf zum Träumen und abschweifen anregende Melodien. Diese Klangästhetik ist der roten Faden, auf den man bei allen Tracks der For Rest EP stößt. Mit "Black Jeans", "Phantom" und dem melodischsten Track "Sterne" liefert ShezZo376 drei Songs ab, welche ein neues Kapitel im Melodic Techno eröffnen. Sein Album wird dieses Jahr ebenfalls noch auf einem Kanadischen Label erscheinen.Für weitere Informationen: http://www.offlinerecordings.net/...