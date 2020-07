Pressemitteilung BoxID: 806599 (Feiyr)

Selfpublisherin erreicht Spiegel Bestsellerliste

Mit „Sister of the Star“ der DELIA-Autorin Marah Woolf hat es erstmals der Roman einer Selfpublisherin auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Der erste Band ihrer Romantasy-Reihe „Die Hexenschwestern“, erreichte gleich in der Einstiegswoche Platz 17 des Rankings für Belletristik Hardcover.



Marah Woolf ist eine der erfolgreichsten Selfpublisherinnen Deutschlands, sie veröffentlicht seit 2011 in Eigenregie Romantasy-Romane. Seitdem hat sie etwa 2 Millionen Bücher, eBooks und Hörbücher verkauft, teils im Selbstverlag, teils inzwischen auch bei den renommierten Literaturverlagen Dressler und Piper. Mehrere ihrer Romane wurden in andere Sprachen übersetzt. Bereits 2017 und 2018 war ihre im Dressler-Verlag erschienene Jugendbuch-Saga „GötterFunke“ ein Bestseller.



Marah Woolf, Jahrgang 1971, studierte Geschichte und Politik und arbeitet seit 2012 als Vollzeitautorin. Sie lebt mit ihrem Mann, ihren drei Kindern, einem Kater und einer Bartagame in Sachsen-Anhalt. Seit 2019 ist sie Vorstandsmitglied bei DELIA, dem Verein zur Förderung deutschsprachiger Liebesromanliteratur e.V.



Angaben zum Buch:

Titel: "Sister of the Stars: Von Runen und Schatten"

ISBN: 9783966983693

Band 1 der HexenSchwesternSaga

Hardcover, 480 Seiten

Preis: € 20,00

Exklusiv vertrieben durch Nova MD

Band 2 erscheint am 21.09.2020

