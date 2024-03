Notruf der Seele - Eine Ärztin findet die wahre Medizin auf dem Weg zu sich selbst

Die wahre Geschichte der erfolgreichen Ärztin beschreibt einen ungewöhnlichen Leidens- und Heilungsweg durch mehr Achtsamkeit, Selbstmitgefühl und innerer Klarheit. Sie erkrankt plötzlich und schwer in der Mitte ihres Lebens, doch sie findet keine nachhaltige Hilfe in ihrer eigenen beruflichen Kompetenz. Nachdem sie an die Grenzen allen schulmedizinischen Wissens und Behandelns kommt, muss sie sich eingestehen, dass sie keine Perspektive mehr hat. Ihr Körper schreit: „Ich will nicht mehr!“ Sie bringt den Mut auf, alternative Wege zu gehen. In ihrer Not lässt sie sich demütig darauf ein, ihre Krankheit ganzheitlicher zu erforschen und erkundet gegen alle ihre Überzeugungen spirituelles Terrain, um dort nach den tieferen Ursachen ihrer Erkrankung zu suchen. Trotz vielversprechender gesundheitlicher Fortschritte wird sie erneut vom Schicksal hart getroffen und muss sich nun den großen Fragen des Lebens stellen: „Wer bin ich? Was ist der Sinn? Was ist der Zweck meines Daseins? Was ist, wenn ich sterbe?“ Sie lernt, ihrem Schmerz zu vertrauen und sich durch ihn führen zu lassen. Er bringt sie auf die richtige Spur – jenseits aller Behandlungen, Operationen und Medikamente. Auf ihrer Suche nach dem universalen Schlüssel zur Selbstheilung wird sie schließlich im menschlichen Weltinnenraum fündig. Sie gräbt, wie eine Archäologin der Seele, die wahre Medizin zu ihrer Genesung im eigenen Herzen aus, und was wie im Märchen klingt, entpuppt sich als echte Realität: Es ist die Liebe, die nicht nur sprichwörtlich Berge versetzt, sondern wirksam heilt. Liebe ist die ultimative innere Medizin.



Die Odyssee endet mit der Botschaft: „Als Kopfmensch war ich lange nicht bereit, meinen Fokus nach innen zu richten und in mir selbst Antworten zu suchen. Heute weiß ich, dass der Grund für äußeren Stress nur in der menschlichen Innenwelt liegt. Der chronisch im Außen abgelenkte Fokus und die suchtartige Identifikation mit der Persönlichkeit ist aus meiner Sicht die Volkskrankheit Nr. 1.“



