Neuerscheinung: "Blumen im Kopf" - Ein musikalisches Abenteuer von Claudia Koreck und Lisa Wirth

Die renommierte Spiegel Bestseller-Autorin Lisa Wirth und die gefeierte Singer-Songwriterin Claudia Koreck kündigen voller Freude ihre erste Zusammenarbeit an: das Kinderlied "Blumen im Kopf". Dieses Projekt erweitert das Universum des gleichnamigen, überaus erfolgreichen Kinderbuches von Lisa Wirth, das bereits weitreichenden Anklang bei Eltern, Lehrern und Erziehern gefunden hat.



Claudia Koreck: „Blumen im Kopf hat ab sofort einen Ohrwurm!“



„Ich hatte sofort eine zündende Idee für den Song“, erzählt Claudia Koreck, die selbst schon zwei erfolgreiche Kinderalben geschrieben und veröffentlicht hat. Die Eingebung sei ihr gleich nach Lesen des Buches bei einem ihrer täglichen Spaziergänge in der heimischen Natur gekommen. Wieder zu Hause nahm sie den Song gemeinsam mit ihrem Mann und Produzenten Gunnar Graewert im Studio auf und spannte gleich ihre ganze Familie ein: Auf der Aufnahme zu hören sind auch die schönen Stimmen ihrer beiden Kinder Lani und Tim Graewert.



Herausgekommen ist ein liebevoll instrumentiertes, eingängiges und fröhliches Lied, dessen Melodie als Ohrwurm perfekt mit den „Blumen im Kopf“ harmoniert.



"Blumen im Kopf" ist nicht nur ein Lied; es ist eine Einladung an Kinder und Erwachsene, die Welt der Achtsamkeit und positiven Gedanken zu erkunden. Die Veröffentlichung am 12. März 2024 umfasst neben dem Lied auch ein Hörspiel und eine Traumreise, die die Zuhörer auf eine magische Reise durch die Kraft der Gedanken mitnimmt.



Das Buch erzählt die herzerwärmende Geschichte von Johanna, die nach einem schmerzhaften Erlebnis in der Schule Trost im Garten ihres Opas Günther findet. Mit viel Liebe und Weisheit zeigt Opa Günther Johanna, wie sie schlechte Gedanken vertreiben und ihren Geist mit guten Gedanken - den "Blumen im Kopf" - bereichern kann. Eine lehrreiche Geschichte darüber, wie wichtig es ist, den mentalen Garten zu pflegen und wie diese positiven Gedanken auch mit anderen geteilt werden können.



"Blumen im Kopf" ist mehr als nur ein Buch oder ein Lied; es ist eine Bewegung hin zu einer achtsameren und freundlicheren Welt. Wir laden Journalisten, Blogger und Multiplikatoren herzlich ein, Teil dieser Bewegung zu werden und die Botschaft von "Blumen im Kopf" weit und breit zu verbreiten.



Lassen Sie uns gemeinsam gute Gedanken pflanzen und die Welt Blume für Blume ein Stück besser machen.



Über Claudia Koreck: Claudia Koreck zählt zu den erfolgreichsten Singer-Songwriterinnen des Landes und hat mit ihren bisherigen 14 Alben, darunter zwei Kinderplatten, einen festen Platz in den deutschen Musikcharts erobert. Ausgezeichnet mit Edelmetall, hat sie sich als charismatische Live-Künstlerin etabliert, die eine emotionale Bindung zu ihrem Publikum aufbaut. Ihre gefühlvolle Stimme und die Fähigkeit, Geschichten und Empfindungen durch ihre Lieder zu transportieren, ermöglichen es ihr, ein Publikum aller Generationen zu berühren und mitzureißen.



Über Lisa Wirth: Lisa Wirth ist eine Spiegel Bestseller-Autorin, die mit ihren Kinderbüchern sowohl junge Leserinnen und Leser als auch Erwachsene in ihren Bann zieht. Neben ihrer literarischen Karriere begeistert sie mit ihrer Papeterie-Marke Stay Inspired! tausende junge Frauen durch praktische, durchdachte und ansprechend gestaltete Kalender, Tagebücher und vieles mehr. Ihre Kinderbücher bieten nicht nur tiefe emotionale Einblicke, sondern vermitteln auch komplexe Themen auf kindgerechte Weise. Lisa legt großen Wert auf Persönlichkeitsentwicklung, Dankbarkeit und eine positive Lebenseinstellung – Themen, mit denen sie sich seit vielen Jahren intensiv beschäftigt und die sich in all ihren Produkten widerspiegeln. Ihr Anliegen ist es, die gewonnenen Erkenntnisse mit der Welt zu teilen und somit einen positiven Einfluss zu hinterlassen.



Das Kinderlied ist ab 12.03.2024 auf allen gängigen Download- und Streaming-Plattformen erhältlich.



Die CD mit Lied, Hörspiel, Hörbuch und Traumreise ist ebenfalls ab 12.03.2024 im gesamten Buchhandel in der DACH-Region sowie bei ausgesuchten Händlern erhältlich:



EAN: 9783986600389

Verkaufspreis: € 9,99



Für Interviewanfragen, weitere Informationen oder Rezensionsexemplare wenden Sie sich bitte an:

Kampenwand Verlag

