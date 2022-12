Millionenschenkung für das Erzgebirg

Bereits zum vierten Mal erhielt Freiberg im Erzgebirge eine Millionenschenkung von einem unbekannten Gönner. Mit den insgesamt zwanzig Millionen Euro sollen diverse gemeinnützige Projekte in der beschaulichen Bergstadt realisiert werden. Neben einem Besucherzentrum im Schaubergwerk, wurden auch die berühmte Mineraliensammlung, die städtische Brauerei und die kommunale Schulspeisung bedacht.Seltsam ist dabei nur, dass es jeweils zu mysteriösen Todesfällen unter reichen oder erfolgreichen Freibergern gekommen ist.Einzig die junge Praxishilfe Ariane erkennt die Zusammenhänge. Doch niemand glaubt ihr. Mit der nächsten Spende muss es ihr endlich gelingen, den mörderischen Mäzen aufzuhalten! Quer durch Freiberg führt sie ihre Suche nach Hinweisen auf die Identität des Auftraggebers. Dabei gerät sie aber selbst in den Fokus des unbekannten Killers. Ariane muss in einem lebensgefährlichen Katz-und-Maus-Spiel alles auf eine Karte setzen.– der finaler Bergstadtkrimi‹ Der große Abschluss einer fünfbändigen Krimireihe aus dem Erzgebirge.Seit zwei Jahren zieht ihr Erzfeind, der anonyme Millionenspender, eine blutige Spur durch die beschauliche Bergstadt Freiberg. Endlich hat Ariane aber einen wichtigen Hinweis gefunden, um den mörderischen Mäzen aufzuhalten. Dies bringt sie jedoch in den Fokus der Killer. Entweder sie schafft es, den Mann zu überführen oder sie selbst wird das nächste Opfer. Ein Wettlauf beginnt, in welchem es nur einen Gewinner geben kann.Aufgewachsen im wunderschönen Freiberg hab ich meinen Wohnsitz nach dem Politik- und Geschichtsstudium ins beschauliche Dresden verlegt. Neben der Arbeit in meiner kleinen Eventagentur finde ich genug Muße, um mich mit geschichtlichen, gesellschaftlichen und politikwissenschaftlichen Themen zu befassen. Als Kind dieses Studiums entstehen meine Geschichten voller Magie, Witz und Unterhaltung.Noch nicht gelangweilt? Dann würde ich mich sehr darüber freuen, von Ihnen zu hören. Sehr gern sende ich Ihnen weiteres Material oder ein Exemplar meines Bergstadtkrimis zu.Erscheinungsdatum 01. Dezember 2022 Verlag Edition Elbflorenz – ISBN 9783985954278 – Preis 12,80€ – überall, wo es Bücher gibtWortanzahl: 81.000Seiten: 306Hoffnungsvoll und mit vielen GrüßenMarcus WächtlerRothenburger Straße 30, 01099 Dresden0173/3816110marcus.waechtler@web.de