Martin Meister: Das Gesicht aus der TV Werbung und Platz 2 der iTunes Dance Charts Österreich.

Martin Meister: Ein Gesicht, das derzeit von Plakatwänden und in der TV-Werbung mit einem Lächeln ansstrahlt. Er feierte sein neues Musikalbum 'Disco Beach Beat Machine', das auf Platz 2 der österreichischen iTunes Dance Charts debütierte.

Musiker und Künstler Martin Meisters Name steht für Kreativität, Reflexion und Innovation. Seine Karriere hat künstlerische Grenzen in einer Weise überschritten, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat.



Sein Repertoire umfasst Namen wie die Pop-Ikone Madonna, die deutsche Rocklegende Nena, The Cranberries, UK Chart-Topper KDA, Schauspielstar Daniel Craig und das renommierte 'Victoria & Albert Museum' in London. Seine musikalischen Werke erreichten in verschiedenen Charts und Formationen mehrmals die Top 10 und nun auch nach Veröffentlichung (am 15.10 & 16.10.2023) den 2. Platz in den iTunes Dance Charts Austria (Platz 17 in den Album Charts Austria) mit dem Album 'Disco Beach Beat Machine'.



Martin Meister ist ein Name, der in verschiedenen Kunstbereichen Anklang findet. Beachtlich ist seine Cameo-Rolle als David Bowie an der Seite von James Bond Darsteller Daniel Craig in John Mayburys filmischem Meisterwerk 'Love is The Devil'. Seine Vielseitigkeit kennt keine Grenzen, wie seine Gastrolle in der österreichischen ORF TV-Serie 'Tom Turbo' gezeigt hat. Die Weltbühne ist Martins Leinwand, und seine beeindruckende Präsenz zierte die Druckausgaben der Modebibel Vogue Italia, fotografiert von Kate Moss' Entdeckerin Corinne Day – ein Zeugnis seines markanten visuellen Looks und anhaltenden Einflusses. Im Jahr 2018 wurde er vom einflussreichen, in London ansässigen Starfotografen Rankin in einem retrospektiven Modebuch 'Rankin - 30 Years Fashion Photography' neben Ikonen wie Kate Moss, Bjork und David Bowie verewigt. Sein außergewöhnlicher Stil geht über das Visuelle hinaus; er ist eine künstlerische Aussage. Martins markanter Stil übertrifft die persönliche Ausdrucksweise und hat ihm einen Ehrenplatz im renommierten Victoria & Albert Museum in London eingebracht. Seine markanten Outfits sind Teil der ständigen 'Street Style'-Archivsammlung des Museums, in der sein Einfluss für immer archiviert ist. Über seine visuellen Erfolge hinaus nimmt Martin Meister auch einen besonderen Platz in der Musikgeschichte ein.



Er hatte einen bemerkenswerten Cameo Auftritt in einem Madonna-Musikvideo, bei dem er die Leinwand mit der ikonischen Anita Pallenberg teilte. Mit Kris Di Angelis von UK Chart-Topper KDA hatte er schon am Anfang seiner Kariere 2 Nummern produziert. Des Weiteren stehen Star-Produzent Barry Stone (Jewels & Stone/Dead or Alive) und Cathy Dennis (welche Welthits wie Kylie's 'Can’t Get You Out Of My Head' schrieb) auf Martins Resume. Cathy Dennis schenkte Martin ein weiteres Cameo in einem ihrer Musikvideos an Seite von BBC Moderator Vernon Kay. Die Bewahrung der Vergangenheit und ihre Vermittlung an neue Generationen ist Martin Meisters Fokus. Seine Songtexte reflektieren die Spiegel der Gesellschaft, und seine Musikproduktion lässt sich immer wieder von ikonischen Kulturgrößen beeinflussen, mit dem Ziel, sie in die Gegenwart zu transportieren.



Das neue Album 'Disco Beach Beat Machine' Es dauerte einige Jahre bis Martin Meister dieses Werk, das er ganz selbst produzierte vollendete. Das Album beinhaltet die von Martin Meister geschriebenen Singles: für Weihnachten 2023 'The Art is Done (a Xmas Song)’ plus 'True That 2.0' sowie für Neujahr 2024 'Live Life'. Für die Clubszene sind Remix Versionen von 'Music in You'.



Martins musikalische Vision für das Album ist ebenso vielseitig und vereint Retro-inspirierte bekannte Klänge mit zeitgenössischen Beats. 'Disco Beach Beat Machine' ist eine Einladung zum Tanzen, eine akustische Odyssee, die an Open-Air-Clubnächte erinnert, vor dem Hintergrund von Burgen, Laserlichtern und dem Mond, der hinter einer bewölkten Himmelsdecke hervorkommt und einen Raum voller Sterne enthüllt.



Zu den Songs: Alle Tracks auf dem Album wurden von Martin Meister persönlich von Anfang bis Ende produziert. Martin hat die Texte für 9 Songs selbst geschrieben. Zum Beispiel zeichnet der Eröffnungssong 'Disco Beach' ein lebhaftes Bild einer 'TikTok'-Enthusiastin, die auf ihrem täglichen Weg träumt. 'Till & Jill' taucht in die humorvollen, aber unangebrachten Textnachrichten eines Rockmusikers ein. 'Giorgio' ist eine Hommage an den ikonischen Pionier der elektronischen Tanzmusik und DJ Giorgio Moroder, dessen Arbeit, einschließlich Donna Summers 'I Feel Love', den Weg für Generationen elektronischer Tanzmusik geebnet hat. 'Live Life' dient als Feier des Lebens selbst, während 'Not Giving In' eine entschlossene Botschaft übermittelt und die Zuhörer ermutigt, trotz des gesellschaftlichen Lärms ihren Weg zu gehen. 'Music In You' erinnert daran, dass wir alle etwas Positives in uns tragen und dass wir, wenn wir es ausdrücken, Gutes anziehen. 'The Art is Done (a Xmas Song)’ erforscht den Kampf, seinen Platz zu finden, sei es als Künstler oder als Mensch in einer sich rasant entwickelnden Welt, in der Erfolg anhaltende Bestrebungen sind. 'Disco Beach Beat Machine' ist eine pulsierende musikalische Reise, die Zeit, Raum und Grenzen überwindet. Dieses Album ist mehr als nur eine elektronische Disco-Tanzhymne; es ist eine Feier der Komplexität des Lebens und eine Erinnerung daran, dass jeder Klang und Beat seinen einzigartigen Rhythmus hat.