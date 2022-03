Marah Woolf und Anna Kupka in den Spiegel Bestseller Charts

I love Veggie von Janina Uhse

Sister of the Stars von Marah Woolf

Sister of the Night von Marah Woolf

König Pups von Bettina Rakowitz

Orient trifft Vegan von Serayi

Mein zweites Leben von Christiane F.

Diese Woche stehen zwei Titel aus dem Vertriebsprogramm Nova MD (Buchvertrieb und Verlagsauslieferung) in den deutschen Spiegel Bestseller-Charts: "Krone aus Asche" der dritte Band der erfolgreichen Atlantis-Chroniken von Marah Woolfsowie "Mollys wundersame Reise" das kleine Buch für große Erkenntnisse von Anna KupkaAnna Kupka steht die dritte Woche in Folge in den Charts und Marah Woolf kann bereits ihren 6. Spiegel Bestseller feiern. Ihre Mondlichtsaga wird außerdem gerade von Netflix verfilmt.Insgesamt sind bei Nova MD in den letzten zwei Jahren acht Spiegel Bestseller-Titel, zig Bild Bestseller sowie weitere preisgekrönte Bücher erschienen.Über Nova MD können Autor*innen Bücher, Hörbücher und Hörspiele im gesamten Buchhandel in Deutschland, Österreich und der Schweiz präsentieren und verkaufen.Weitere Spiegel Bestseller im Vertriebsprogramm von Nova MD: