ME/CFS ist die Extremform von Long Covid - neues Buch klärt auf

Hunderttausende Menschen in Deutschland leiden an der Krankheit ME/CFS, auch chronisches Fatigue Syndrom. Sehr viele, ohne es zu wissen. ME/CFS ist eine mögliche Spätfolge von Virusinfektionen - auch vom Covid-Virus. Geschätzt 10% der von Long Covid betroffenen entwickeln diese schwere neuro-immunologische Systemerkrankung. Die Medizin steht mit der Forschung noch am Anfang, obwohl ME/CFS schon Jahrzehnte bekannt ist. Heilung oder eine zugelassene Therapie gibt es nicht. Ärzte kennen sich oft gar nicht oder nur unzureichend mit dem Krankheitsbild aus und auch wenn es eine Folge von Covid sein kann, sind die meisten Long-Covid-Ambulanzen nicht auf Patienten mit ME/CFS vorbereitet. Betroffene, die in ihrer Leistungsfähigkeit fundamental eingeschränkt sind und keine Energie haben, sind zumeist auf sich allein gestellt. Oft ohne jede Diagnose.Um dies zu ändern, hat der Journalist Nils Winkler gemeinsam mit der Ärztin Gitta Meier das Buch "Das Monster danach" geschrieben. Das Buch erklärt für Laien ebenso wie für Mediziner den Weg zur Diagnose, was die Krankheit bedeutet und wie man mit ihr umgeht. Hilfestellungen für den Umgang mit Leistungträgern wie der Kranken- oder Rentenversicherung sind ebenso enthalten, wie Betroffene in Interviews zu Wort kommen und damit die Erkrankung greifbar machen, die man den an ihr Leidenden oft nicht ansieht. Ein guter Einstieg also gleichermaßen für Fachpersonal und interessierte Menschen und eine Hilfe zur Selbsthilfe.Die Autoren haben sich entschieden, das Buch als non-profit-Projekt aufzusetzen, damit möglichst viele Menschen Zugang zu dem Buch und dem enthaltenen Wissen bekommen können. Gewinn, den das Buch abwirft, spenden die Autoren an ME/CFS-Forschungsprojekte.Mehr Informationen zum Buch und Bezugsquellen finden Sie unter www.mecfsbuch.de