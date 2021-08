LadyBOND & The LatinMAN

Unter dem sonnigen Himmel von Südfrankreich kreuzten sich die Wege von Meike Garden und Joselo Gonzalez und der Mistralwind vermischte ihre europäischen und lateinamerikanischen Einflüsse.

Das Ergebnis ist eine reiche Mischung aus Farben und musikalischen Tönen - wie ein guter Cocktail…



Ihre erste Single-Veröffentlichung: NO TIME TO DIE als Latin Cover ist jetzt auf allen Streaming -und Musikportalen verfügbar. Ein Video-Clip wurde in Südfrankreich gedreht und steht auf YouTube bereit!



Das Duo arbeitet zur Zeit an ihrem ersten Album…



Meike, deutsche Sängerin, Pianistin, Komponistin mit europaweiten Konzerten als Meike Garden – LadyBOND, solo am Piano und im Duo mit Joselo Gonzalez - The LatinMAN, dem chilenischen Sänger, Gitarrist, Songwriter mit europaweiten und lateinamerikanischen Konzerttourneen.

