Kindermusik-Label Sternschnuppe wechselt zum digitalen Musikvertrieb Feiyr

16.01.19

Die Kinderlieder-Autoren Margit Sarholz und Werner Meier vom Sternschnuppe Verlag begeistern seit Jahren Kinder und Eltern mit ihren Kinderliedern und bringen damit regelmäßig gute Laune in Kinderzimmer, Kindergärten und Schulen. Sie sind aber auch auf den Musical-Bühnen zu Hause und haben damit schon fast Kultstatus erreicht: Das Musical „Ristorante Allegro“ schrieben sie für die Münchner Philharmoniker, seit über 11 Jahren läuft „Die Kuh, die wollt ins Kino gehen“ im Münchner Lustspielhaus. Sarholz und Meier vertrauen bei ihren Veröffentlichungen seit Januar 2019 auf den Service des digitalen Musikvertriebs Feiyr, der ab sofort alle Lieder weltweit für das bekannte Kindermusik-Label veröffentlicht.



„Schon die Vorbereitungen und das Einstellen der Daten war ein Spaziergang mit dem professionellen und gut organisierten Team von Feiyr.“ freut sich das Vertriebsteam von Sternschnuppe über die Zusammenarbeit.



In seinem Repertoire hat der Sternschnuppe Verlag, der 2018 sein 25-jähriges Jubiläum feierte, unter anderem Geburtstagslieder, lustige Tanz- und Mitmachlieder, Weihnachtslieder, bayerische Kinderlieder, Schlaflieder, Kinder-Musicals, Musik für Babys sowie lustige Kinderreime und Fingerspiele. Die Lieder des Sternschnuppe Verlags sind ab sofort weltweit in allen bekannten Online Shops und Streaming-Portalen erhältlich, u.a. auch bei Amazon, iTunes, Spotify und Google Play.

