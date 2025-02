Keine Rosen, sondern Barrikaden zum Valentinstag

Sündflut startet am 14.02.2025 mit ruhigen Tönen und doch mit großer Sprengkraft sowie klarer Kante in die Veröffentlichungen des Jahres 2025. "Rosen und Barrikaden" heißt die neue Single der Punkrockformation und ist ungewohnt clean und emotional, wenn man auf das ansonsten auf Krawall gebürstete Repertoire blickt.Spätestens ab dem Refrain wird dann klar, dass die Band gesellschaftlich und politisch alles andere als klein beigibt: "Auf euch warten keine Rosen, auf euch warten Barrikaden", lautet das Versprechen an Rechtsaußen und an den dazugehörigen scheindemokratischen parlamentarischen Arm.Wie man es dreht und wendet, wird dieses Stück kein Lovesong zum Valentinstag. Im Hause Sündflut gab es am 14.02. keine Rosen, sondern es ging auf die Barrikaden, also bleibt es doch wieder bei Krawall, jedoch in einer bislang für die Band untypisch ruhigen Form. Sündflut engagiert sich also einmal mehr für eine offene, tolerante Gesellschaft und positioniert sich erneut deutlich gegen Homophobie, Faschismus und Hass.Bereits die 2022 erschienene EP "Basta!" nimmt es gründlich mit dem Rechtsruck in der Gesellschaft auf. Damit bleibt es spannend, was 2025 noch so bringt. Die Band hält sich auf Nachfrage zu geplanten Veröffentlichungen mit einem schmunzelnden "Ihr werdet schon sehen!" zurück.Den Song gibt es auf allen gängigen Streamingplattformen zu hören. Der Smartlink führt zu den bekanntesten Plattformen: https://li.sten.to/...