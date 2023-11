Ich hatte einen Sohn...!

Ich schreie es in die Welt hinaus mit einem Buch und einem Song

Kreative Menschen wehren sich, indem sie ein Buch oder einen Song über die Ungerechtigkeit schreiben. Dieser Künstler hat gleich beides mit Erfolg gemacht…



Es geht um einen schrecklichen Rosenkrieg, dem wahrhaftigen Teufel in ihr und dem Verlust seines Sohnes…



Mit dem Buch «Alptraum Scheidung»

Die Autobiografie erzählt die wahre Geschichte eines Rosenkrieges mit all seinen Konsequenzen



und mit dem Song «I Had A Son»

Der Song erzählt auf eine sehr hämische Art, die schmerzhafte Geschichte über die Liebe zu seinem Sohn und wie er ihm entrissen wurde



