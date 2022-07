Haikus - ein Tool für das Emotionale Gleichgewicht

Gela Salís ist Persönlichkeitstrainerin mit Ausbildungen im Neurolinquistischen Programmieren, Selbsthypnose, Themenzentrierter Interaktion, Energiearbeit pädagogischer Psychologie und hat selbst Mentaltrainer im Businessbereich ausgebildet.Haikus (jap), Dreizeiler mit 5/7/5 Silben gelten als die kürzeste Gedichtform der Welt. 11 Haikus in ihrem Buch sind Impulse der besonderen Art. Sie verstehen sich hier als Denkanstöße, die Situationen, Probleme, Emotionen kurz und prägnant in Worte fassen.Das Impulsebuch ist als SelbstCoaching gedacht - Impulse für Momente der Selbsterfahrung, einer wertschätzenden Kommunikation, des stressfreieren Umgangs mit herausfordernden Situationen im Alltag und im Beruf. Es besteht aus Basiswissen über Mentales Training mit leicht nachvollziehbaren ÜbungsanleitungenGeschichten erzählen von Erfahrungen der Autorin aus der psychologischen Beratung von Klienten und Trainings in Weiterbildungen für Stressprävention.Ein Haiku vom Loslassenkönnen gab einer jungen Frau die Kraft, eine belastende Beziehung zu beenden:Den Blick nach vorneDie Schatten bleiben zurückIch fühle mich freiEiner gestressten Mutter half das Anerkennen des unterschiedlichen Zeitverständnisses, entspannter auf ihr Kind zu reagieren:Die Mutter ruft JETZTKind sagt ganz in Ruh glei-eichKommen wird`s JETZT GLEICHEine Leserin berichtete, dass ihr ein Haiku vom Loslassenmüssen geholfen hat, der Trauer über ihren plötzlich verstorbenen Hund einen guten Platz zu geben.Zusammen gelebtJetzt bist du dort, ich bin hierLiebe verbindetHaikus sind nur eines der vielen Impulse im Buch. Eine Klientin etwa sagte, sie fühle sich von ihrem Mann in Gesprächssituationen nicht mehr zu wenig beachtet, seit ihr klar wurde, dass er als auditiver Typ beim Reden sich selbst zuhört und deshalb nur wenig Blickkontakt halten kann. Bei der Autorin liegt ihr Buch griffbereit auf dem Schreibtisch und sie schaut täglich selbst gerne hinein für einen Moment des Innehaltens.Mein ImpulsebuchLesen, Denken, Spüren, TunIm Gleichgewicht – jetzt