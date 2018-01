Feiyr und Nova MD auf der Leipziger Buchmesse 2018

Am 15. März ist es endlich wieder soweit und die Leipziger Buchmesse öffnet ihre Pforten für 2.500 Aussteller und ihre Besucher. Nicht nur Autoren, Verlage, Vertriebe, Journalisten und Blogger nutzen die Messe. Auch die Leser kommen nicht zu kurz und informieren sich über Neuerscheinungen, Trends und ihre Lieblingsautoren.



Feiyr arbeitet als Online-Vertrieb für Musik und eBooks stetig daran das optimale Vertriebspaket zu bieten. Deshalb bietet Feiyr seit kurzem seinen Kunden ein kostenloses Promotion-Tool an, um eine virale Verbreitung der Veröffentlichungen so einfach wie möglich zu gestalten. Exklusiv steht auch Kunden von Nova MD dieses Promotion-Tool für eBooks und Printbücher zur Verfügung. Ein weiteres Promotion-Tool für Leseproben ist derzeit in Planung.



Nova MD konnte letztes Jahr mit vielen Kunden wie z.B. Drachenmond Verlag und Georg Weidinger große Erfolge feiern und nutzt nun die Messe um die bestehenden Kontakte sowie Neukunden über die Neuheiten der starken Vertriebsleistung zu informieren.



Wer sich von den Vorteilen der Partnerschaft überzeugen möchte, kann dies gerne persönlich am Messestand tun. Nova MD und Feiyr sind vom 15. bis zum 18. März auf der Leipziger Buchmesse am Stand D 207 in Halle 5 vertreten!



Termine zu einem Gespräch am Messestand können gerne vorab vereinbart werden.

Feiyr, ein Unternehmen der DANCE ALL DAY Musicvertriebs GmbH mit Hauptsitz im bayerischen Vachendorf-Traunstein gehört zu den größten digitalen online Musik vertrieben in den Bereichen Musik, eBooks, Hörbücher, Hörspiele, Kinderlieder weltweit. Das Sortiment umfasst rund 1.187.295 Songs, 210.981 Musik Alben, 20.861 Musik Labels und 190.828 Interpreten. Gegründet 1993 von Armin Wirth, beschäftigt das Unternehmen derzeit 24 Mitarbeiter.

