FLOH DE COLOGNE wieder aktiv: Vridolin Enxing und Dick Städtler veröffentlichen ein deutschsprachiges Audiobook

Ride the Wind (1982) von Lucia St. Clair Robson ist die Geschichte von Cynthia Ann Parkers Leben. 1836, als sie neun Jahre alt war, wurde Cynthia von Comanche-Indianern entführt. Dies ist die Erzählung, wie sie mit ihnen aufwuchs, ihre Lebensweise erlernte, Peta Nocona, einen ihrer Anführer heiratete und in jeder Hinsicht eine Comanche-Frau wurde. Ihr Sohn Quanah Parker war der letzte Comanche-Anführer, der sich US-Truppen ergab.

Ride the Wind erhielt 1982 den Golden Spur Award der Western Writers als bester historischer Western. Er schaffte es in diesem Jahr auch auf die Bestsellerlisten der NY Times und der Washington Post. In seiner 26. Auflage ist er noch heute beliebt. Ride the Wind wurde von den Lesern des American Western Magazine im Jahr 2000 zu einem der 100 Westernklassiker des Jahrhunderts gewählt.

„Wir leben in Zeiten, wo Ressourcenschonung und Leben im Einklang mit der Natur aktueller sind denn je. Ein Blick auf die Kultur der indigenen Bevölkerung der USA erschließt augenscheinlich, wie viel mit der Zerstörung dieser Kultur verloren gegangen ist. Die Aggressivität, mit der die weiße Besiedlung des amerikanischen Westens vor sich ging, ist beispiellos und einer der Gründe für Zerstörung und Raubbau an Natur und Ressourcen, die bis heute weiter gehen. Weitgehend unbekannt ist, dass in dieser Kultur auch die Stellung der Frauen bedeutender war als in der Kultur der europäischen Einwanderer. In vielen Gesellschaften herrschten matrilineare Strukturen vor. Berühmte Anführerinnen waren zum Beispiel die Apache LOZEN und die Cherokee TIANA, denen die Autorin weitere Romane gewidmet hat.“(Vridolin Enxing)

Die beiden ehemaligen Mitglieder der legendären Rockgruppe FLOH DE COLOGNE widmen sich einem historischen Thema aus der Zeit der texanischen Indianerkriege zwischen 1830 und 1880. Die Vorlage ist der Roman: „Ride the Wind“ von Lucia St.Clair Robson. Der Bestseller erschien 1982 und wurde in viele Sprachen übersetzt.Ein Audiobook über starke indianische Frauen aus der Zeit der amerikanischen Indianerkriege. Es handelt sich um die erste deutsche Hörbuchfassung von „Die mit dem Wind reitet“, gelesen von der deutschen Schauspielerin Jutta Schmuttermaier .Die Handlung ist weitgehend an wahre historische Begebenheiten angelehnt. Die Hörzeit beträgt ca. 35 Stunden in 58 Kapiteln.Warum befassen sich zwei Mitglieder einer in den 1970iger Jahren berühmten linken Rockgruppe mit diesem Stoff?Das Audiobook erscheint im Flohverlag der Herausgeber und ist als digitaler Download auf vielen Plattformen erhältlich.