Erster Spiegel Bestseller für Chiemgauer Autorin Lisa Wirth

Das virale Kinderbuch aus Schulen und Kindergärten

Die Kinderbuch-Autorin Lisa Wirth aus Vachendorf/Traunstein hat es mit ihrem neuesten Werk "Blumen im Kopf" in die Bestsellerliste des Spiegels geschafft. Durch den viralen Effekt auf Social Media hat die Geschichte um Johanna und ihren Opa Günther nicht nur Kinderherzen erobert, sondern auch die Aufmerksamkeit von Pädagogen erlangt. Das Buch, bringt Kindern auf spielerische Art und Weise bei, wie man gute Gedanken bei sich und anderen "pflanzt" und Achtsamkeit übt.



Die Resonanz ist überwältigend. Das Buch und das speziell für Lehrer und Erzieher entwickelte Workbook wird sogar in den Unterricht mit einbezogen, um Kinder tiefergehend in die Thematik zu führen. "Blumen im Kopf" ist nicht nur unterhaltsam, sondern auch ein pädagogisch wertvolles Werk, das Kindern hilft, ihre Gefühle und Gedanken besser zu verstehen und zu verarbeiten. Die liebevollen Illustrationen und die einfühlsame Erzählweise machen das Buch zu einem wahren Schatz für Kinder und Eltern.



"Blumen im Kopf" erzählt die Geschichte von Johanna, einem Mädchen, das traurig zu ihrem Opa Günther läuft, weil sie geärgert wurde. Über ihrem Kopf schwebt eine kleine Regenwolke. Aber dunkle Wolken im Kopf gehören dazu, so wie der Regen für die Blumen. Damit negative Gedanken schnell wieder verschwinden, bringt Opa Günther seiner Johanna bei, wie man Blumen, also gute Gedanken, im Kopf pflanzt, damit der Garten immer größer und schöner wird. Sie lernt auch, dass man Blumen im Garten anderer pflanzen kann.



Lisa Wirth beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung und Achtsamkeit. Mit ihrer eigenen Marke Stay Inspired! kreiert sie nicht nur Kinderbücher, sondern auch Tagebücher, Kalender, Notizblöcke und noch vieles mehr. Dabei ist ihr nicht nur wichtig, dass ihre Produkte das Leben optisch verschönern, sondern auch inhaltlich. Ihre Dankbarkeitstagebücher helfen bereits zehntausenden Menschen, sich auf das Positive zu fokussieren.



Mit „Blumen im Kopf“ hat Lisa Wirth nun auch die Herzen der Kinder erobert. "Ich wollte ein Buch schreiben, das Kindern zeigt, wie wichtig es ist, achtsam mit sich und anderen umzugehen.", sagt sie. "Es rührt mich zutiefst, wenn ich die vielen Nachrichten und Bilder sehe. Diesen Erfolg und die unfassbar positiven Rückmeldungen hätte ich mir nicht schöner erträumen können. Ich danke allen für die vielen Blumen, die sie in meinem Kopf gepflanzt haben!"



Das Buch und Hörbuch gesprochen Detlef Bierstedt (Synchronstimme von George Clooney) ist überall im Buchhandel und online erhältlich.