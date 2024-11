Epic Soul Kitchen Debütalbum 'GOLDEN GREEN' out now!

Epic Soul Kitchen - GOLDEN GREEN



Funky, erfrischend und auf satten Beats dezent abgehoben klingt der Sound von epic soul kitchen. Die Band um Matthias Elender und Jonas Beck erschafft aus dem reich instrumentierten Spektrum eine bunt sprühende Magie, die sofort ins Ohr geht. Facetten aus aller Welt treffen auf Disco und Funk gebettet in epische Klangsphären.



Das im Sommer 2024 aufgenommene Debütalbum GOLDEN GREEN – ab 30.11.2024 erhältlich auf Vinyl, CD und auf allen Streaming-Portalen – verbindet tanzbare Grooves mit einer Eleganz, die sowohl anspruchsvolle Jazzfans als auch Liebhaber von entspanntem, modernem Sound begeistert.



Deep Jazz with a little Hip, der mühelos zum Tanzen einlädt, aber ebenso perfekt für Lounge- Atmosphären ist. Hier ist ein Album, das den Zeitgeist trifft, ohne Kompromisse einzugehen – ein echtes Juwel für jede Playlist oder Sammlung, das live und digital glänzt.



Line-Up:

Vincent Kahlert - dr

Jonas Beck - b

Matthias Elender - git

Matthias Leboucher - keys

Sophie Schollum - flute

Josef Fuchsberger - trumpet

Stephan Dickbauer - sax

Daniele Giaramita - pos

