End Racism

The Project



Das Charity Projekt der Swiss Fiddlers möchte auf die globale Flüchtlingskrise aufmerksam machen. Mehr als 20 Mio. Menschen sind weltweit wegen Menschenrechtsverletzungen und Armut auf der Flucht. Der Kampf gegen Rassismus und Unterdrückung geht weiter. Die bekannte amerikanische Anti-Rassismus Dozentin, Frau Jane Elliott, erklärt in einem einminütigen Fernsehinterview, dass es keinen Grund für Rassismus gibt. Mit diesem Statement, begleitet durch das weltberühmte Ave Maria von Franz Schubert für Violine, welches neu mit Electrobeats arrangiert wurde, entstand ein moderner Chillout – Lounge Sound. Mirjam Niggli, Gründerin und Solo-Violine der Swiss Fiddlers, erklärt, dass die Idee durch die immer wiederkehrenden schlechten Nachrichten betreffend Flüchtlinge entstanden ist. Das Thema geht ihr sehr nahe. Ihr Vater war jüdisch, die Mutter Gipsy; beide sind seit der vierten Generation in der Schweiz, aber ursprünglich aus dem Balkan. Dieser Song inspiriert und lädt die Zuhörer ein, gemeinsam gegen Rassismus aktiv zu werden. 75% der Einnahmen werden dem Roten Kreuz, dem Roten Halbmond und Ärzte ohne Grenzen gespendet.



The Artist



Mirjam Niggli ist eine klassische Violinistin. Auf Masterniveau studierte sie bei Prof. Dr. Jörg Hofmann. Mit dreizehn startete Sie mit ihrer Mutter, Madeleine Niggli – Violinistin, gemeinsam die Bühnenkarriere. Mit ihrer Gruppe, die Puszta Company, tourte sie durch Asien, USA, Skandinavien und Europa. Sie erreichten grosse Bekanntheit durch diverse TV- und Radio-Auftritte. 2007 gründete Mirjam Niggli die Swiss Fiddlers und verband so Klassik und Gipsymusic mit modernen House Beats; Mirjam an der ersten Geige, Madeleine an der zweiten. Mit den virtuosen experimentellen Sounds begeistern sie an Festivals und in Clubs. Internationale DJs aus Venezuela, Chile, UK, Deutschland, Serbien, Bulgarien, Bangladesch, Indien, Japan und Australien kreierten die Loops. Die enge Zusammenarbeit mit dem Drummer, Mathey Hristoskov aus Sofia, Bulgarien, war eine signifikante Unterstützung für den Erfolg dieses Projekts. Er mischte und masterte die Musik.



Team members



Marko Hristoskov – Double Bass, Luca de Falco – Cello, Mack Schildknecht ‘Mack Music’ – Recording Studio, Hardy Neumann – Video, Jan Bjørneboe – Cover Art Work



Available on Spotify, Apple Music, YouTube Music, Google Play, Amazon Music Unlimited, Pandora, LAST.FM, Tidal HiFi, iHeart Radio, Phononet, Deezer, Beatport, Napster, Mixcould and many more.





