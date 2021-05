Elektronik-Komponist erfindet Musik neu

Aachen DJ und Komponist Tom Dorima (41) geht neue Wege in der elektronischen Musik. Mit verschiedenen gegensätzlichen Tonarten geschickt kombiniert, verbindet er atmosphärische Klänge mit einprägsamen Melodien und erschafft neuartige Harmoniestrukturen. So erreicht Dorima es, durch den Wechsel von Tonart und Tempo in einem Song wandelnde Stimmungsbilder zu erzeugen und bricht so aus der derzeit vorherrschenden Monotonie des Trance-, Techno- Genres aus. Mit teils hohem Tempo fließen Moll, Dur und weitere Tonarten gezielt ineinander über und erschaffen so möglicherweise ein neues Genre der elektronischen Musik. Der Album-Titel „Artifiction“, eine Kombination aus Art für Kunst und Fiktion beschreibt klar die Ziele des Komponisten, Neuartiges schaffen zu wollen. Es bleibt abzuwarten, wie die Club-Szene auf den Versuch Dorimas reagiert, diese Musik neu zu gestalten.

(lifePR) (