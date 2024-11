Eine herzergreifende Geschichte über Freundschaft, Hoffnung und die Magie des Ozeans, nach der wahren Geschichte des 52-Hertz-Wals.

"Tommy: Der einsamste Wal der Welt und die Kraft wahrer Freundschaft"



In der Weite des Ozeans lebt ein Wal, den man nur auf einer einzigartigen Frequenz hören kann –Tommy, der einsamste Wal der Welt. Als der junge Jim-Bob ihn entdeckt, beginnt eine außergewöhnliche Freundschaft, die das Leben beider für immer verändern wird. Denn Jim-Bobs Hörgerät, dass er seit seiner Kindheit tragen muss und das ihn immer gestört hat, nutzt ebenfalls die Frequenz 52 Hertz – und so wird sein Handicap zum wichtigsten Verbindungsstück der beiden. Gemeinsam entdecken sie, dass man nicht mehr einsam ist, wenn man verstanden wird.



Diese ergreifende Geschichte nimmt dich mit auf eine Reise durch die Geheimnisse des Meeres und zeigt, wie Verständnis die Einsamkeit überwindet und Liebe, Freundschaft und Hoffnung auch die stärksten Stürme und die höchsten Wellen überstehen können. Eine poetische Erzählung, die noch lange nach dem letzten Satz in deinem Herzen nachklingt.



"Der Poet des Meeres: Die Melodie der Hoffnung" entführt die Leser in eine faszinierende fiktionale Welt, inspiriert von der wahren Geschichte des 52-Hertz-Wals, des einsamsten Wals der Welt. Als Einziger singt er auf einer für ihn charakteristischen Frequenz von 52 Hertz. Dadurch kann er nicht mit anderen Walen kommunizieren.



Im Mittelpunkt der Geschichte steht Jim-Bob, ein trauernder junger Mann mit angeborenem Hörfehler, der seit seiner Kindheit ein besonderes Hörgerät trägt. Dieses Hörgerät ermöglicht ihm, die einzigartige Frequenz von Tommy, zu hören – und somit einen Weg aus der Einsamkeit zu finden. Am Ende dieses zeitgenössischen Märchens ist niemand mehr allein, und die Melodie der Hoffnung erstreckt sich bis in alle Ewigkeit.



Jando: Ein Geschichtenerzähler mit Herz



Seit mehr als einem Jahrzehnt begeistert Jando, bürgerlich Jens Koch, mit seiner "All-Age-Literatur" die Leser. Der Schriftsteller, Drehbuchautor und Podcaster, der 1970 in der Universitätsstadt Oldenburg geboren wurde, entdeckte schon früh seine Leidenschaft für Worte und Geschichten.



2010 erfüllte sich Jando schließlich seinen lang gehegten Traum und veröffentlichte sein erstes Buch. Sein zweites Werk, „Sternenreiter: Kleine Sterne leuchten ewig“, erschien 2012 und wurde durch die Verbreitung in den sozialen Medien zu einem Best- und Longseller. Der Titel fand auch international Anklang und wurde erfolgreich in Südkorea, den USA und England publiziert. Der Erfolg dieses Buches ermöglichte es Jando, seinen Traum vom Schreiben weiter zu verfolgen, und es folgten weitere erfolgreiche Werke. Seine Erzählungen sind ein Plädoyer für Liebe, Mut, Hoffnung und Menschlichkeit. Der "Poet des Meeres" ist inzwischen Jandos vierzehntes veröffentlichtes Buch.



Im August 2021 wurde Jando von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue für sein herausragendes soziales Engagement während der Corona-Epidemie ausgezeichnet. Er gründete die Initiative „Kulturchallenge: Künstler engagieren sich“, bei der Künstler während des „Shut-Downs“ die Menschen in ihren Wohnzimmern mit vielfältigen Kulturdarbietungen verwöhnten.



Neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit betreibt Jando zusammen mit Christopher Groß den Gezeitengänger-Podcast, in dem sie ihre Zuhörer auf eine Reise durch die Gezeiten des Lebens mitnehmen. Die Themen sind vielfältig und reichen von ruhigen und sanften Momenten bis hin zu stürmischen und wilden Erlebnissen.



Jando ist aber nicht nur ein Schriftsteller und Podcaster. Er setzt sich ehrenamtlich für die NCL-Stiftung ein, die sich durch Forschung und Aufklärung für eine Zukunft ohne Kinderdemenz einsetzt.



Der Poet des Meeres: Die Melodie der Hoffnung

Eine magisch-poetische Reise über10 Kapitel

Autor: Jando

Gebundene Ausgabe: 19 x 12 cm

108 Seiten

€ 16,99 (D)

ISBN 978-3-98660-190-4

Erscheinungstag: 08.10.2024

Kampenwand Verlag

(lifePR) (