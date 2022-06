Ein mysteriöses Familiengeheimnis in Weimar

Schon am ersten Abend in ihrem neuen Zuhause machen die Zwillinge Henriette und Hannes eine spannende Entdeckung. Ungeahnte Ereignisse und ein mysteriöses Geheimnis bahnen sich an. Ihr Vater offenbart plötzlich ein altes Familiengeheimnis, das alle sprachlos macht. Was macht die Familie auf einmal im Jahr 1965? Welches Geheimnis muss die Familie Tempus bewahren? Antworten auf all diese Fragen liefert Marie Wollatz in ihrem neuen Kinderbuch. „Das Zeitreisehaus – Das Geheimnis der Familie Tempus“ ist der erste Band einer vierteiligen Kinderbuchreihe beim Verlag FantasieReise. Die Buchreihe ist für Kinder ab 10 Jahren gedacht.



Die Autorin Marie Wollatz wuchs bis zu ihrem achten Lebensjahr in der ehemaligen DDR auf und lebt heute an der Nordseeküste in Schleswig-Holstein. Inspiriert durch ihre eigene Kindheit möchte sie mit dieser Buchreihe Geschichte für Kinder- und Jugendliche sichtbar und erlebbar machen. Ihre Geschichten zeichnen sich durch einen witzigen und unkonventionellen Schreibstil aus. Ihr neues Kinderbuch ist ab 27.06.2022 im Buchhandel sowie als E-Book erhältlich.